Соціологи з'ясували, що знають українці про аварію на ЧАЕС

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Соціологи провели опитування про катастрофу на ЧАЕС / УНІАН

Майже половина українців не знають, коли сталася катастрофа на Чорнобильській АЕС - такі результати показало опитування, проведене КМІС 13-15 квітня цього року.

Назвати точну дату змогли 52% опитаних. 17,5% респондентів змогли згадати рік, але не дату. Іншу дату назвало 15,5% опитаних, а ще 17,1% вагалися із відповіддю.

Серед вікових категорій найменше обізнані в цьому питанні виявилися молоді люди у віці 18-29 років. А найкраще пам'ятають дату громадяни у віці 50-69 років.

Примітно те, що аналогічне опитування, проведене торік, показало, що лише 40,4% українців знають дату трагедії на ЧАЕС.

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Також опитування показало, що більшість українців переконані в тому, що головною причиною вибуху послужили помилки керівництва або персоналу (36%). Помилки керівництва разом із конструктивними недоліками станції назвали причиною катастрофи 26% опитаних.

Найменше українців вважає, що причиною вибуху став нещасний випадок (8%) або помилки при конструюванні і будівництві ЧАЕС (11%).