Соціологи з'ясували, як змінилося ставлення українців до ринку землі

Українці висловилися про ринок землі / УНІАН

На початку липня в Україні стартував ринок землі, громадяни отримали можливість легально купувати і продавати землю сільськогосподарського призначення. Але громадяни цю новину сприйняли неоднозначно.

У разі проведення референдуму (71,7% підтримують референдум, 21% - ні), 65,2% респондентів віддали б голоси за заборону на продаж сільськогосподарської землі, а 21,8% проголосували б "ні", свідчить опитування Київського міжнародного Центру соціології (КМІС).

Ще 6,5% не взяли б участі в голосуванні, а 6,4% не визначилися з відповіддю або відмовилися відповідати.

"Таким чином, серед респондентів, які взяли б участь у голосуванні, 74,9% підтримали б заборону",-йдеться в прес-релізі.

читайте такожВ Україні запрацював ринок землі: скільки коштуватиме гектар

Реклама

Абсолютна більшість українців 84,1% - не підтримують продаж землі іноземцям. Підтримують - лише 12,1% опитаних, ще 3,8% не змогли або відмовилися відповідати.

Опитування проводилося з 22 по 29 червня 2021 року методом особистого (face-to-face) інтерв'ю з використанням планшету (CAPI, computer-assisted personal interviews). Опитано 2031 респондента, який проживає у 107 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим) за 3-х ступінчастою стохастичною вибіркою з квотним відбором на останньому щаблі, що репрезентативно для населення України старше 18 років. У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, контрольованій українською владою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і при дизайн-ефекті 1,5) не перевищує 3,3% для показників близьких до 50%, 2,9% - для показників близьких до 25%, 2,2% - для показників близьких до 12%, 1,5% - для показників близьких до 5%.

Нагадаємо, з 1 липня в Україні офіційно запустили ринок землі. Ціна гектара буде залежати від попиту і пропозиції, адже в тій моделі ринку, який запрацює в нашій країні, людей, які захочуть купити землю, буде значно більше, ніж тих, хто захоче її продати.