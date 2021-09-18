Соціологи з'ясували, які регіони України вірять у вакцинацію, а які - ні

Українці бояться щеплень від коронавірусу / Reuters

Дослідження соціологічної групи "Рейтинг" показало, як українці ставляться до вакцинації. Соціологи з'ясували ставлення до щеплень по регіонах і показали результати дослідження у розрізі.

Зазначається, що участь у дослідженні брали 19 тис. українців з 24 областей країни.

Найбільше не вірять в ефективність вакцинації жителі Сум – 34%, Одеси - 28%, Чернівців – 28%, Сєвєродонецька – також 28%, Ужгорода 26% і Херсона - також 26%.

При цьому, неефективними вакцини вважають жителі Луцька - 26%, Вінниці – 25%, Тернополя та Рівного – по 22%.

А от вірять і у вакцинацію, і в саму ефективність щеплення, проте побоюються побічних ефектів у Хмельницькому – 40%, Запоріжжі – 37%, Кропивницькому – 37%, Дніпрі – 35%, Харкові та Чернігові – по 34%.

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Крім цього, респонденти відповідали і на питання про довіру словам влади щодо теми коронавірусу. Тут з'ясувалося, що не вірять у висловлювання чиновників тільки в шести областях, причому, на досить низькому рівні – 15-16%. Це - харків'яни, кияни, жителі Кропивницького і Миколаєва, також населення Черкас і Сєвєродонецька.

Нагадаємо, дослідження центрів з контролю і профілактики захворювань (CDC) США довело, що препарат компанії Moderna володіє найбільшим ступенем ефективності від госпіталізації при COVID у порівнянні з іншими вакцинами.

Також раніше ізраїльський лікар розповів про те, чи варто робити третю дозу щеплення від коронавірусу. Він назвав найефективнішу вакцину від Дельта-штаму.