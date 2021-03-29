Соціологи з'ясували в українців основні проблеми країни / УНІАН

Лише 20% українців вважають, що країна розвивається в правильному напрямку, а 72% - що в неправильному. Про це свідчать результати опитування населення України, яке провела компанія Українська соціологічна група у період з 15 по 22 березня 2021 року.

Як говорили респонденти, основними проблемами країни вони вважають:

зростання цін на харчі та високі тарифи ЖКГ - 51%;

низький рівень доходів - 51%;

війна на Донбасі - 36%;

епідемія коронавірусу - 34%;

корупція - 33%;

недоступність медичної допомоги - 32%;

безробіття - 30%.

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