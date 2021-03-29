Соціологи з'ясували в українців основні проблеми країни

Список проблем України, на думку жителів країни, досить великий - від корупції до безробіття і регулярного загострення бойових дій на Донбасі.
Лише 20% українців вважають, що країна розвивається в правильному напрямку, а 72% - що в неправильному. Про це свідчать результати опитування населення України, яке провела компанія Українська соціологічна група у період з 15 по 22 березня 2021 року.
Як говорили респонденти, основними проблемами країни вони вважають:
- зростання цін на харчі та високі тарифи ЖКГ - 51%;
- низький рівень доходів - 51%;
- війна на Донбасі - 36%;
- епідемія коронавірусу - 34%;
- корупція - 33%;
- недоступність медичної допомоги - 32%;
- безробіття - 30%.
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Нагадаємо, раніше повідомлялося:
- Опитування, проведене соціологічною групою "Рейтинг" показало - 71% опитаних українців вважають, що коронавірус COVID-19 створений штучно. 19% припускають, що він виник природним шляхом.
- У лютому 2021 року інше опитування групи "Рейтинг" показало, що більшість українців незадоволені діями влади щодо боротьби з епідемією коронавірусу.
- У березні 2021 року 51,5% опитаних українців заявили, що не мають наміру робити щеплення проти COVID-19. Основна причина відмови - недовіра до вакцин, які застосовуються в Україні.
Автор: Дмитро Відоменко