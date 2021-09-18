Соціологи з'ясували, в якому місті України Росію ненавидять найбільше - опитування

Більше 50% українців у 14 містах відповіли, що негативно ставляться до Росії.
В Україні найбільш тепло до Росії ставляться в Сєвєродонецьку, Маріуполі, Одесі, Харкові, свідчать результати опитування Міжнародного республіканського інституту спільно з соцгрупою Рейтинг.
У повідомленні відзначається, що жителі Сходу і півдня найбільше в Україні тепло ставляться до країни окупанта. Зокрема, Сєвєродонецьку, Маріуполі, Харкові, Одесі, Запоріжжі.
У той же час, більше 50% українців в 14 містах відповіли, що негативно ставляться до Росії.
Зокрема, у Києві, Житомирі, Ужгороді, Хмельницькому, Черкасах, Чернівцях, Вінниці, Рівному, Чернігові, Кропивницькому, Тернополі, Івано-Франківську.
При цьому найбільш вороже до Росії ставляться у Львові.
У той же час, до США в Україні прихильно ставляться на заході країни. Зокрема, Івано-Франківську, Львові, Тернополі, Ужгороді, Луцьку.
Найбільш неприхильні до Сполучених Штатів у містах, які прихильні до Росії: Маріуполі, Сєвєродонецьку, Харкові.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що більше половини українців допускають повномасштабну війну з Росією.