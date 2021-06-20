Зірвані шматки асфальту, підтоплені хати та річки на вулицях: що накоїли зливи на Буковині

У селі Вікно негода зруйнувала хату / molbuk.ua

Зливи на Буковині призвели до затоплення десятків сіл та населених пунктів. У селі Вікно людям підтопило хати, домашнє господарство і позривало шматки дороги. Місто Заставна після негоди зіткнулося зі зривом асфальту з проїжджої частини. Жителі Погорілівки кажуть, що відтепер залишаться без овочів з городів. У селах Боянчук та Баламутівка вулиці перетворилися на річки. Селяни з Товтри розповіли, що їхня місцевість через вуличні річки наразі більше схожа на Венецію.

Село Вікно

Як повідомляє місцеве видання Молодий буковинець, в селі Вікно колишнього Заставненського району вода залила двори, потопила свійську птицю, розмила дороги і розвалила сільський будинок.

"Внаслідок дощів розлився потік у центрі села і наробив біди. Води людям було по вікна. Повністю замулило дороги, потопило курей, гусей, качок, городи, криниці – усе. Нанесло гілля та всілякого сміття під хати. Навіть шматки нової дороги знесло у вулиці. Повалилася хата. На щастя, людей там не було. Ще й електроенергії немає", - зазначає кореспондентка МБ.

Наслідки негоди в селі Вікно / molbuk.ua

Наслідки негоди в селі Вікно / molbuk.ua

Наслідки негоди в селі Вікно / molbuk.ua

Складна ситуація і в сусідній Погорілівці, де люди залишаться без овочів через затоку городів. До села Брідок поблизу Дністра вирушили поліція і рятувальники. Через близькість до річки там ситуація може бути ще гіршою.читайте такожЛовити крокодилів - справа непроста: у Ялті зубасті хижаки несподівано знайшли свободу

У ДСНС Чернівецької області вже відправили на Заставнинщину підрозділи рятувальників.

"Зараз проводиться збір особового складу. Туди відправили оперативно-координаційний центр на чолі з начальником зміни, начальника державного пожежно-рятувального загону і начальника Чернівецького районного управління. Все, що знатиму, повідомлю пізніше", - сказав начальник обласного управління регіону Олександр Айсюк.

Село Боянчук

Унаслідок злив вулиці села Боянчук перетворилися на річки. Місцевий Telegram-канал "Х**і Чернівці" опублікував відео, на якому можна побачити, як вулиці фактично "пливуть". Схожа ситуація і у селі Баламутівка.

Місто Заставна

У Заставні погодні сюрпризи принесли з собою зрив асфальту на дорогах. За даними видання Чернівецький промінь, про це розповіли місцеві жителі. Шматки асфальту на вулиці Незалежності розкидало всією проїжджлю частиною. Відтепер автомобілістам треба докласти серйозних зусиль, щоб спробувати проїхати такою дорогою.

У селі Боянчук позривало асфальт / promin.cv.ua

У селі Боянчук позривало асфальт / promin.cv.ua

Село Товтри

У Товтрах водою залило дороги і господарства. Очевидці розповіли Чернівецький промінь, що село фактично перетворилося на Венецію.

Село Товтри перетворилося на Венецію / promin.cv.ua

Село Товтри перетворилося на Венецію / promin.cv.ua

Повені у Криму

На захопленому Росією півострові Крим через негоду оголосили про надзвичайну ситуацію. Сильні зливи призвели до того, що сталася повінь. У Ялті та Керчі – містах, які найбільше постраждали від погодних катаклізмів – за добу випала двомісячна норма опадів.

Керч зіткнулася із затопленням близько 300 домогосподарств, центральних вулиць і лікарень. У полоні води опинився і 10-тисячний стадіон 50-річчя Жовтня, який перетворився на басейн.

У Ялті оголосили про природну катастрофу. У місті відключили воду, а також заборонили купатися в морі і виходити з дому.