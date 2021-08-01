"Стан не дуже": адвокат Чауса знайшов свого підзахисного

Микола Чаус знайдений / УНІАН

Адвокат скандального судді Миколи Чауса, якого раніше ніяк не могли поділити НАБУ і СБУ, Ростислав Кравець заявив, що знайшов свого підзахисного. Крім того, Кравець повідомив, що поговорив з екс-суддею.

Таким чином, стало відомо, що Чаус на даний момент не затриманий. Однак колишній служитель Феміди все-таки знаходиться під охороною СБУ.

Про це адвокат колишнього судді Дніпровського райсуду Миколи Чауса написав у Telegram у неділю, 1 серпня.

"Микола Чаус знайдений і, на скільки це можливо, він у безпеці і отримує необхідну медичну допомогу, і повірте, вона йому потрібна. Мені вдалося з ним поспілкуватися", - зазначено в повідомленні.

Чаус, за словами свого захисника, не затриманий.

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"СБУ поки ні на мене, ні на Миколу Чауса ніякого тиску не чинила. З керівниками СБУ я не спілкувався, зі слідчим поспілкувалися, але віддалено. Як я і говорив, поспілкувався і з Чаусом", - зазначив Кравець.

Нагадаємо, Микола Чаус з'явився кілька днів тому в селі на Віннниччині під Молдовою. Він особисто прийшов в одних трусах до місцевої влади і заявив про викрадення. Свого чоловіка з труднощами впізнала дружина. Вона заявила, що це він, але дуже сивий. В результаті, Чауса забрала СБУ, однак представники НАБУ вимагали віддати суддю їм. В ході "гонок" фургонів НАБУ за бусиками СБУ, в яких був Чаус, постраждав мотоцикліст.

Чим прославився суддя Чаус:

Суддю Миколу Чауса підозрюють в отриманні хабара на суму 150 тисяч доларів у серпні 2016 року. За версією слідства, служитель Феміди закопав неправомірну вигоду в банках в городі. Але заарештувати Чауса не вдалося, так як парламент не зміг оперативно розглянути дане питання.

У листопаді 2016 року Чауса оголосили в міжнародний розшук, після цього він поїхав до Молдови і здався місцевій владі.

У квітні 2021 року міністр внутрішніх справ Молдови Павло Войку зробив заяву про викрадення судді Чауса. Він сказав, що суддю викрали іноземці, які в'їхали на територію молдавської держави з України.

Один з підозрюваних у викраденні судді Чауса був затриманий 9 травня в Кишиневі.

19 травня Чаус виклав у Мережу нове відео, в якому зробив заяву про свій намір приїхати в Україну і разом з адвокатами відповісти українському суспільству, НАБУ і ДБР на питання, пов'язані з його викраденням.