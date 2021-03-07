Радник Єрмака пояснив відмову вибачатися за скандальні слова про МВФ

Тимофій Милованов / УНІАН

Радник глави Офісу президента Тимофій Милованов прокоментував свої скандальні заяви на адресу Міжнародного валютного фонду, сказані ним після чергового раунду переговорів Києва з МВФ.

В ефірі телеканалу Україна 24 він заявив про те, що не бачить підстави, чому він повинен приносити свої вибачення. Крім того, Милованов звернув увагу на відсутність реакції МВФ на його висловлювання.

"Я вам скажу чесно, якби МВФ вийшов з офіційною заявою щодо мого коментаря, це був би культовий статус у мене - коментар, навіть не пост, на Facebook викликає офіційну позицію МВФ", - зазначив він.

Говорячи про співпрацю України з МВФ Милованов зазначив, що Україна має в своєму розпорядженні достатні валютні резерви, а макроекономічна ситуація знаходиться в хорошому стані.

"Але важливо розділити фінансову ситуацію в країні і реформи. Реформи ми робимо тому, що вони потрібні нам, незалежно є МВФ чи ні. З іншого боку, іноді нам потрібні гроші, і МВФ нам дає їх", - додав радник глави Офісу президента.

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Переговори України з МВФ: