"Совок у найгіршому прояві": у Харкові продавець назвав українськомовних людей рагулями

У харківському кафе розгорівся новий мовний скандал / скріншот

У Харкові, де ще не забули, як продавчиня кіоску в грубій формі відмовилася обслуговувати покупця українською, спалахнув новий мовний скандал. Цього разу продавець та співвласник одного з місцевих закладів назвав україномовних людей рагулями, і заявив, що шкодує, що народився в Україні.

Конфлікт на мовному ґрунті розгорівся між співвласником й працівником кафе "7ЧБРК" Олександром та відвідувачем, на ім'я Владислав, який зажадав у першого обслуговувати його державною мовою, повідомив активіст Сергій Стерненко у своєму відеоблозі.

Клієнт поцікавився, чому власник принципово відмовляється обслуговувати його українською мовою, на що той відповів: "Тому що для мене це насильство. І для більшості людей, для 99,9% людей, які до мене сюди приходять, це насильство". Крім того, він назвав тих, хто вимагає від нього говорити українською, "рагулями", назвавши це "своїм особистим ставленням як громадянина" і додавши: "Я живу в Україні, на жаль".

Водночас, автор запису стверджує, що інший співвласник кафе перед ним вибачився за свого колегу і визнав його неправоту.

На жаль, це не перший українофобський скандал у Харкові. Раніше Главред повідомляв про таксиста Uklon, який нахамив пасажирці за те, що вона розмовляла українською мовою. Таксист запропонував дівчині "їхати до свого Бандери", а коли він дізнався, що за адресою куди вона їде, розташований офіс партії, то й зовсім перейшов на прокляття.