Споювали, годували простроченими продуктами й змушували тяжко працювати: копи викрили "рабовласників"

У трудовому рабстві утримували 120 осіб / Фото kyiv.npu.gov.ua

Правоохоронці викрили групу зловмисників, які вербували на залізничних вокзалах Києва, Дніпра та Одеси соціально незахищених громадян, які не мали постійного місця проживання. Їм обіцяли офіційне працевлаштування на агропромисловому підприємстві із зарплатою в 3-4 тисячі гривень, безкоштовне проживання та триразове харчування, але замість цього люди опинялися в трудовому рабстві.

Вдалося звільнити 120 осіб, яких незаконно утримували, повідомляє поліція Києва і Офіс генпрокурора.

Завербованих людей на мікроавтобусах доставляли на територію агрофірми в Дніпропетровській області. Там людей розселяли у напівзруйнованих будинках, де були відсутні належні умови для проживання. У потерпілих забирали мобільні телефони та паспорти.

Робітників змушували працювати від 12 до 16 годин. Обіцяні заробіток їм не виплачували. Замість цього люди отримували харчування із зіпсованих продуктів та алкогольні напої.

Люди жили в жахливих умовах і піддавалися насильству / Фото kyiv.npu.gov.ua

Громадяни, які потрапили в трудове рабство, виконували роботи у виробничо-складських приміщеннях агрофірми, а також на полях для збору врожаю.

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За робітниками постійно доглядали так звані бригадири, які обмежували їх у пересуванні, принижували, застосовували психологічний тиск. Якщо бранці намагалися втекти, їм погрожували застосуванням сили, а в разі непослуху - били людей.

Співробітники Управління міграційної поліції столичного главку спільно зі слідчими Дарницького управління поліції, спецназівцями полку №1 та за процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури провели спецоперацію, в результаті якої викрили та затримали осіб, причетних до торгівлі людьми.

Зловмисниками виявилися четверо чоловіків і жінка, уродженці Дніпропетровської області, 1975, 1988, 1986, 1992 і 1961 р.н. Їм загрожує до дванадцяти років позбавлення волі (з конфіскацією майна або без такої).

В ході 18 обшуків було вилучено грошові кошти, банківські картки, телефони, ноутбуки, паспорти, пляшки з спиртовмісної рідиною та інші речові докази, що підтверджують протиправну діяльність зловмисників.

Як повідомляв Главред, Нацполіція викрила "реабілітаційний центр для алко- і наркозалежних" в Херсонській області. Пацієнти, які туди приходили за допомогою, потрапляли у трудове рабство.

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