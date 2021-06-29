Врятував трьох дітей: на Прикарпатті шукають батька, який виштовхнув дочок з води

39-річний чоловік відпочивав з дочками на Дністрі / if.dsns.gov.ua

Біля села Козина поблизу міста Галич Івано-Франківської області тривають пошуки батька, який врятував трьох своїх дочок з води.

Як розповіли у ГУ Держслужби з надзвичайних ситуацій, 39-річний чоловік, який відпочивав разом з дочками, кинувся їх рятувати після того, як вони почали тонути.

Відзначається, що діти почали тонути, чоловік зумів всіх виштовхнути на мілину, проте сам зник під водою.

Як уточнює ТСН, троє дочок віком 8, 10 та 11 років разом з батьком купалися у Дністрі. Одна з дівчаток зайшла на глибину і течія почала її затягувати далі. Інстинктивно вона вхопилася за свою сестру і потягла за собою.

Батько разом з третьою дочкою почали їх витягувати. Зрештою чоловік зумів виштовхнути всіх трьох дітей на мілину посеред річки - метрів за 20 від берега. А ось сам, розповідають діти, пішов під воду.

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39-річного чоловіка водолази шукають досі. Обнишпорили вже кілька кілометрів дна річки і берега, але поки безрезультатно. Тим часом дітей доставили в лікарню.

/ if.dsns.gov.ua

У повідомленні підкреслюється, що в річці зараз погана видимість, тому що пройшли дощі. Глибина місцями до 3 метрів, чимало воронок, а найгірше — дуже сильна течія.

Рятувальники не виключили, що чоловік в паніці, рятуючи дітей, він міг наковтатися води або його схопили судоми, тому він не зміг впоратися з течією.

/ if.dsns.gov.ua

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Нагадаємо, раніше біля села Лебедівка Вишгородського району під час відпочинку на Київському морі пропали дитина, 2011 року народження, і чоловік. Ще одну дитину витягли з води місцеві жителі. Дитина була 2017 року народження, він помер в машині швидкої.

Журналісти з'ясували, що на Київському морі в біду потрапило подружжя та їх дві дочки. Сім'я плавала на двох надувних матрацах. Жінку змогли врятувати.