"Іду рятувати місто від корупції": екс-нардеп Балашов прийшов в поліцію в костюмі Бетмена

Геннадій Балашов вирішив врятувати Київ від корупції / Скріншот

Екс-нардеп і бізнесмен з Києва Геннадій Балашов здивував епатажним вчинком. Він прибув до відділення поліції в костюмі і масці Бетмена. Екс-нардеп зняв свій візит до Печерського райвідділу поліції на камеру і зазначив, що йде "рятувати місто від корупції". Відео Балашов опублікував у Facebook.

Крім Балашова, на кадрах також з'являється дівчина в костюмі Жінки-кішки.

"Корупція в Печерському райвідділі не доведена, але процвітає. Наше завдання встановити злочинців і здати їх поліції. Нам погрожують черв'яки з 90-х", - розповів "Бетмен" і попрямував в кабінет до слідчого.

Тим часом, як пише ТСН, Балашова копи підозрюють у справі скоєння злочину за ч.2 ст. 298 КК України (умисне руйнування або пошкодження об'єктів культурної спадщини). Зокрема, мова йде про будівництво багатоповерхового будинку в буферній зоні Софії Київської та Києво-Печерської Лаври, яка знаходиться під охороною ЮНЕСКО.

Нагадаємо, раніше депутат від Слуги народу Ганна Скороход прийшла на засідання українського парламенту в епатажному піджаку. У неї на спині був зображений "розвал Ради". Вона одягла піджак із зображенням будівлі парламенту. Малюнок на спині здивував колег тим, що Верховна Рада зображена розваленою. Принт виконаний у вигляді пазлів, які відвалюються один від одного. В цілому, зображення становить собою купол ВР.