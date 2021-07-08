Рятувальники попередили українців про загрозу підтоплення: де розбушується погода

Рятувальники попередили українців про загрозу підтоплення / ДСНС

На сході України у четвер, 8 липня нинішнього року, у кілька разів зросла загроза підтоплень. Про це йдеться в повідомленні ДСНС країни.

У зв'язку зі зливами рятувальники попередили жителі людей на річках Луганської, Донецької та Запорізької областей про те, що буде очікуваному підйомі рівня води. Наприклад, протягом 8 липня на річках в цих регіонах очікується підйом рівня води на 0,3-0,5 метра − з подальшим затопленням заплави.

Через це можливий вихід води на заплави річок Деркул, Мокра Волноваха, Кальчик, Малий Кальчик. Через негоду оголошено "жовтий" рівень небезпеки.

У той же час, за прогнозом Укргідрометцентру, на сході 8 липня погода буде спекотною, в середньому стовпчики термометрів вдень досягнуть позначок +28 градусів, місцями +30 градусів. У зазначених областях опадів не прогнозують, буде хмарно з проясненнями.

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Нагадаємо, раніше в місті Бердянськ (Запорізька область) 4 липня нинішнього року пройшла потужна злива. Вулиці затопило, вітер повалив десятки дерев. У місті сталося масове аварійне відключення електроенергії. Бердянськ, як пишуть місцеві журналісти, "пішов під воду", тому що такі обсяги води не витримала дренажна система,