Пекло на Рівненщині: вітер зривав банери, йшов град розміром із куряче яйце

Буря в Рівненській області / ДСНС

Ради сильну бурю в Рівненській області, рятувальники звернулися до місцевих жителів з проханням не залишати свої будинки без потреби. Сьогодні громадяни повідомляли про повалені дерева, котрі падали на автівки, пише пресслужба місцевого управління ДСНС.

Підрозділи центрального органу продовжують отримувати дзвінки від жителів Рівненської області та екстрено реагують на всі виклики.

А під Рівним була ще й піщана буря. Очевидці зняли, як потужна хмара з піском накрила село Житин, що менш ніж за 9 км від Рівного. Вітер був настільки сильним, що зривав банери білбордів. За даними рятувальників, буря не мала серйозних наслідків.

"Потужна хмара із піском накрила село Житин, що менш ніж за 9 км від Рівного. Вітер був настільки сильним, що зривав банери білбордів" - повідомили місцеві ЗМІ.

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Дороги мікрорайону Південний та вулиці Чорновола засипані гілками дерев, а на території села Нова Любомирка випав град завбільшки із куряче яйце.

Також повідомляється, що на один із автобусів впало дерево. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

"Рівненський гідрометцентр попереджає про істотну негоду не лише в п'ятницю, але й в суботу, 26 червня. Очікуються грози, значні короткочасні зливи, а також град і шквали 15-20 м/с.", - зазначає пресслужба метеорологічного центру.

Раніше синоптик назвав терміни аномалії, котра насувається на Україну. Спад спеки в Україні буде тимчасовим і зміниться наступним підвищенням температури.

У свою чергу народний синоптик Леонід Горбань дав прогноз погоди на липень 2021. За його словами, місяць буде спекотним. Стовпчики термометрів піднімуться вище + 30 градусів.

Також синоптик розповіла, коли в Україну прийде похолодання. Спека в Україні триватиме весь тиждень, а пізніше варто чекати на значне похолодання.