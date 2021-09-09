Рятують путінську "Єдину Росію": на Донбасі масово роздають паспорти РФ перед виборами в Держдуму

Українські спецслужби продовжують фіксувати незаконні дії окупаційної влади в ОРДЛО.
На окупованих територіях Донбасу напередодні виборів до Державної думи Росії керівництво бойовиків "ДНР" і "ЛНР" розпочало масову незаконну видачу паспортів РФ.
Як повідомляє Служба безпеки України, масова видача почалася з червня 2021 року за прямою вказівкою РФ – окупанти розраховують залучити до виборів якомога більше жителів тимчасово окупованих територій.
Таким чином кремлівський режим намагається забезпечити явку на вибори на тлі наростальної недовіри до виборчого процесу у самій Росії та рекордного падіння рейтингу правлячої партії.
При цьому, як зазначають в СБУ, видані Росією документи не дають права на соціальні та пенсійні виплати від країни-агресора і не роблять їх власників повноцінними громадянами РФ. Все тому, що в паспортах проставляють коди вигаданого підрозділу міграційної служби Ростовської області і не вказують прописку.
СБУ встановила, що з такими паспортами жителів ОРДЛО планують вивозити для голосування в прикордонні міста Ростовської області. Також планується незаконне "електронне голосування", зокрема на території "Л/ДНР". Для цього людей зобов'язують реєструвати на свої персональні дані електронну пошту.
Паспорти РФ в Україні
- У липні 2019 року російський президент Володимир Путін підписав указ, на підставі якого Росія запропонувала жителям Донецької та Луганської областей у спрощеній формі отримати громадянство РФ. Від них були потрібні документи, що підтверджують проживання на Донбасі станом на квітень 2014 року.
- Міністр з питань окупованих територій Олексій Резніков заявляв, що Україна не застосовуватиме санкції щодо жителів окупованих територій, які отримали російські паспорти. Однак їм потрібно буде зробити вибір і відмовитися від одного з громадянств.
- 26 січня в російській міграційній службі заявили, що у 2020 році Росія видала 409,5 тисяч паспортів РФ українським громадянам.
- Віцеспікер Держдуми РФ Віктор Водолацький заявив, що Росія має намір роздати на Донбасі ще 800 тисяч паспортів.