Рятують путінську "Єдину Росію": на Донбасі масово роздають паспорти РФ перед виборами в Держдуму

Кремлівський режим намагається забезпечити явку на тлі падіння рівня довіри до виборів у РФ / Фото: СБУ

На окупованих територіях Донбасу напередодні виборів до Державної думи Росії керівництво бойовиків "ДНР" і "ЛНР" розпочало масову незаконну видачу паспортів РФ.

Як повідомляє Служба безпеки України, масова видача почалася з червня 2021 року за прямою вказівкою РФ – окупанти розраховують залучити до виборів якомога більше жителів тимчасово окупованих територій.

Таким чином кремлівський режим намагається забезпечити явку на вибори на тлі наростальної недовіри до виборчого процесу у самій Росії та рекордного падіння рейтингу правлячої партії.

При цьому, як зазначають в СБУ, видані Росією документи не дають права на соціальні та пенсійні виплати від країни-агресора і не роблять їх власників повноцінними громадянами РФ. Все тому, що в паспортах проставляють коди вигаданого підрозділу міграційної служби Ростовської області і не вказують прописку.

СБУ встановила, що з такими паспортами жителів ОРДЛО планують вивозити для голосування в прикордонні міста Ростовської області. Також планується незаконне "електронне голосування", зокрема на території "Л/ДНР". Для цього людей зобов'язують реєструвати на свої персональні дані електронну пошту.

Паспорти РФ в Україні