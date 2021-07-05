Врятовано три життя: вперше в історії у Полтаві посмертно трансплантували органи

Трансплантація врятувала життя трьом українцям / УНІАН

Вперше в історії в Полтаві посмертно трансплантували органи, а саме дві нирки і печінку. Донором стала жінка, яка померла в результаті інсульту. Ті, хто отримали донорські органи, поки почувають себе добре.

Як повідомляє "Суспільне", донором для трьох осіб стала молода українка, яка раптово померла внаслідок інсульту. Родичі покійної надали дозвіл на трансплантацію її органів.

Одну нирку пересадили 15-річній дівчині з Черкаської області, іншу - жінці, а печінка дісталася чоловікові.

Трансплант-координатор першої лікарні Полтави Галія Мустафіна стверджує, що покійна була здоровою і тому її органи стали донорськими.

"Підійшли органи реципієнтам саме в Києві. Були й інші реципієнти, але завжди вивчаємо співвідношення. Тобто, вилучити орган і направити кудись можна, але нам потрібно, щоб він прижився. Ми враховуємо часові проміжки, враховуємо стан пацієнтів і так далі. Було виконано три операції, ми вже маємо інформацію, що пацієнти стабільні", - зазначила Галія Мустафіна.

Реклама

Що відомо про пересадку органів в Україні:

Станом на кінець квітня 2021 року в Україні провели 37 трансплантацій нирки, 7 - печінки та 4 - серця. Ці 48 операцій провели в 13 центрах. Бюджет на розвиток системи трансплантації в Україні цього року збільшили в 5 разів: зі 112 до 502 мільйонів гривень.

За даними МОЗ, у 2020 році в Україні провели 118 трансплантацій органів: 8 - серця, 19 - печінки, 91 - нирки. Також тоді зробили 138 операцій з трансплантації кісткового мозку. Водночас у 2019 зробили 78 трансплантацій органів: 71 - нирки, 6 - печінки, 1 - серця.

Трансплантація органів в Україні: коли все почалося

Операції з трансплантації органів в Україні стали можливими з Квітня 2019 року, після набрання чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині". Документ регулює пересадку органів від померлої людини.

Практично відразу вперше за 15 років у 2019 році в Ковелі трансплантували серце. А 4 липня 2020 року у Львові провели потрійну операцію з трансплантації: пересадили серце і дві нирки. Наприкінці грудня того ж року у Львові провели першу в Західній Україні операцію з трансплантації печінки.