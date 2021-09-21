Чи врятує вакцинація від нових штамів COVID-19: лікар розкрила нюанси

Коронавірус і далі мутуватиме / Фото Reuters

Коронавірус мутує, тому виникатимуть нові штами. У світі озвучуються побоювання, що вони можуть виявитися нечутливими до вакцин. Кандидат медичних наук, доцент кафедри дерматовенерології, алергології, клінічної та лабораторної імунології НУОЗ імені П.Шупика Тетяна Бондаренко вважає, що людям, які вакцинувалися від COVID-19, катастрофа не загрожує навіть у разі появи нових штамів коронавірусу.

"Захворюваність зростає, штами коронавірусу продовжують мутувати, і вони можуть дещо відрізнятися від початкового, який був у 2020 році. Але якщо ми проводимо вакцинацію, то вона ефективна при будь-яких штамах", - сказала лікар в інтерв'ю виданню Obozrevatel.

Бондаренко додала, що вакцини захищатимуть щеплених "нехай не на 100%, але на 90%".

"Тому що структура вірусу повністю не змінилася. Тому не можна сказати, що поява нового штаму коронавірусу буде катастрофою. Ніхто не може дати гарантії, що люди не хворітимуть. Але безумовно можна очікувати, що серед щеплених не буде важких або смертельних випадків", - заявила Бондаренко.

Як повідомляв Главред, раніше Тетяна Бондаренко зазначила, що не впевнена в існуванні "куленепробивного" імунітету у тих, хто перехворів на коронавірус, а потім прищепився. Але, за її словами, якщо говорити про середньостатистичні захисні властивості, то такі люди можуть мати кращий імунний захист.

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