"Спаси і збережи": у ліфті київської багатоповерхівки замість встановлення зв'язку повісили ікони

Досі так і не відомо , чи отримали люди бажане / t.me/kievnewslive

У Києві в будинку по вул. Дніпровська набережна, 9-а в ліфт замість установки зв'язку з диспетчером повісили ікони.

"ОСББ вирішило замовити послуги зв'язку диспетчера з ліфтовою кабіною. Але замість цього, підрядник встановив зв'язок з Божими силами. Ми не знаємо, чи є зв'язок з оператором, але точно знаємо, що за ліфтом спостерігає Боже око", - передавати у Telegram-каналі "говорять на Бессарабці".

Ліфт у київській багатоповерхівці / t.me/kievnewslive

У мережі також допустили, що скоро такий "зв'язок" буде у всіх ліфтах Дарницького району, оскільки всі підрядники ОСББ обслуговують і всі інші ліфти району.

Раніше ми розповідали, що в Одеській багатоповерхівці 13 вересня впав ліфт. Все сталося перед тим, як повинні були відкритися двері, повідомила жінка, яка якраз хотіла туди зайти разом з 2 дітьми.

Також повідомлялося, що у Святошинському районі Києва на будівництві двоє чоловіків впали в шахту ліфта, один з постраждалих помер, а інший – отримав серйозні травми. Орієнтовно, чоловіки впали з висоти 7-8 поверху