"Спасибі, що не синьою ізоляційною стрічкою": у Мережі висміяли "креативне рішення" Укрзалізниці

У Мережі висміяли "креативне рішення" Укрзалізниці / facebook Дар'я Мазур

На Укрзалізницю знову поскаржилися. Пасажири одного з поїздів виявили у вагоні лампу, закріплену медичним пластиром. Поїзд йшов зі Львова.

Поділилася інформацією про "ноу-хау" на своїй сторінці у Facebook Дарія Мазур. У своїй публікації небайдужа українка розмістила фото "креативного" ремонту.

Зазначимо, що співробітники "Укрзалізниці" оперативно відреагували на допис - вони попросили у автора номер поїзда і вагона, щоб розібратися в ситуації.

А користувачі Мережі кажуть, що ще добре, що не використали синю ізоляційну стрічку.

"Скажіть спасибі, що не синьою ізоляційною стрічкою! Бач ти, панські замашки!", - пише Дмитро Ковальчук.

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"Коли під рукою немає скотчу", - зазначив Олександр Рудоманов.

У мережі висміяли "креативне рішення" у вагоні поїзда Укрзалізниці / facebook Дар'я Мазур

Зазначимо, Укрзалізницю не вперше критикують у соцмережах. Нещодавно компанія влипла в скандал з вікном пасажирського вагона - скло разом з рамою випало в коридорі одного з вагонів.

Також раніше Укрзалізниця потрапила в скандал через потоп прямо у вагоні. Під час руху поїзда Укрзалізниці №26 сполученням Рахів – Одеса в одному з плацкартних вагонів стався прорив труби, унаслідок чого салон виявився залитий водою.