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"Дякую, Росія!" Журналіст показав фото бур'янів і розрухи на Донбас-Арені у Донецьку

8 липня 2021, 15:47

Елітний стадіон ФК Шахтар, який побудували за 400 мільйонів доларів, наразі не впізнати.

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Територія Донбас-Арени через 7 років після початку війни / twitter.com/den_kazansky

Перший у Східній Європі стадіон категорії "Еліт", одна з найкращих спортивних споруд на континенті Донбас-Арена, на будівництво якої було витрачено близько 400 мільйонів доларів, наразі у стані занепаду. На території комплексу можна помітити бур'яни і бур'яни, а тротуарна плитка покрилася тріщинами.

Фотографіями з Донбас-Арени у Донецьку поділився український журналіст, блогер і учасник Тристоронньої контактної групи з врегулювання російсько-українського конфлікту на сході України Денис Казанський у своєму акаунті в Twitter.

"Донецьк. Наші дні. Занедбана територія "Донбас Арени" заростає бур'янами і занепадає. Дякую, Росія!"- написав він.

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ФК Шахтар не грає на Донбас-Арені з 2014 року через російсько-українську війну / twitter.com/den_kazansky
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ФК Шахтар не грає на Донбас-Арені з 2014 року через російсько-українську війну / twitter.com/den_kazansky
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ФК Шахтар не грає на Донбас-Арені з 2014 року через російсько-українську війну / twitter.com/den_kazansky
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ФК Шахтар не грає на Донбас-Арені з 2014 року через російсько-українську війну / twitter.com/den_kazansky

Судячи з фото, територія спортивного комплексу вся в бур'янах і занепаді. Помітно, що за стадіоном ніхто не стежить.читайте такожДонбас Арена знаходиться в жахливому стані: оприлюднені фото

При цьому блогер показав фотознімок, як стадіон виглядав до початку війни на Донбасі.

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Як виглядала Донбас-Арена до війни / twitter.com/den_kazansky


Довідка

Донбас-Арена - футбольний стадіон, який побудовано у 2009 році з ініціативи керівництва ФК Шахтар і Ріната Ахметова. Вміщує понад 52 тисячі глядачів. Згідно з критеріями УЄФА, арена відноситься до категорії "Еліт". Це означає, що стадіон може приймати фінали Ліги чемпіонів і Ліги Європи – найпрестижніших європейських клубних турнірів.

Донбас-Арена до початку бойових дій у 2014 році була домашнім стадіоном футбольного клубу Шахтар. Останні 7 років гірники грають свої домашні матчі на інших стадіонах України.

Нагадаємо, раніше в соціальній мережі TikTok опублікували фотографії з території Донбас-Арени. Авторка відео поскаржилася, що стадіон наразі запорошений і брудний – після війни споруда стала нікому не потрібною.

новини Донецька Донбас-Арена Денис Казанський новини України Шахтар (Донецьк)
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