Врятувало диво: у Києві голова ОСББ кинув дитину і мало не вбив

Дитину врятувало диво / скріншот

У Києві на Русанівці в одному з житлових будинків керуючий ОСББ накинутися на підлітка, який повертався додому.

Як повідомляють у Facebook-спільноті Зупини Лося, керуючий Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку помітив підлітка, який перелазив через паркан на території багатоповерхівки.

14-річний хлопець забув магніт до хвіртки і був змушений шукати інші способи потрапити додому. Дорослий чоловік з розмаху штовхнув підлітка, а той полетів на землю і ледь не вдарився головою об бордюр.

"Ось як зустрічає керуючий ОСББ Вадим Леонідович (Київ, проспект Соборності 30 а) мешканців сусіднього будинку, а саме мого 14-річного сина, який йде додому. Його щастя, що залишилося в запасі 3 см, які врятували життя. Спасибі всім не байдужим сусідам, людям, лікарям швидкої допомоги, поліції і прибулому наряду...людина відповість за скоєне", - пише мати потерпілого.

Мама підлітка зазначила, що всі учасники події, що сталася 19 серпня, знайомі більше двох років.

Нагадаємо, у Києві двоє п'яних братів посварилися з бездомним, а потім побили його і пішли. Чоловік від отриманих травм помер. Виявилося, що зловмисники є уродженцями Донецької області.

Також раніше у Києві троє підлітків знущалися над перехожим. Інцидент також стався в Голосіївському районі столиці. Група підлітків знущалася над перехожим, кидаючи в чоловіка каміння і застосовуючи сльозогінний газ.