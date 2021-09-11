Врятуватися від COVID-19: Комаровський дав просту пораду і попередив про "суперрозповсюджувача"

Маски захищають від коронавірусу, нагадав Євген Комаровський / Фото Reuters

Захисні маски на обличчі дійсно допомагають від коронавірусу, заявив відомий лікар-педіатр Євген Комаровський.

На своїй сторінці в Instagram він нагадав про те, що разом з кашлем поширюється мокрота, слина і виділення з носа.

"Без маски ці краплі полетять на три метри, а з маскою все це залишиться всередині, не полетить далі. Маска також дозволяє зменшити кількість вірусів, які ви вдихнете", - говорить він.

Медик пояснив, що захисна маска дає шанс не отримати дозу коронавірусу, якою можна заразитися.

За його словами, заражена коронавірусом людина може за один раз заразити безліч людей, але якщо вона буде в масці — ця кількість значно зменшується.

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"Так, стратегічно маски однозначно програють дистанціюванню і системам вентиляції. Але вони, тим не менш, все ж працюють. Поки нічого іншого у нас, на жаль, немає. І ви повинні розуміти, що, наприклад, при відсутності масок і близькому контакті суперрозповсюджувач може заразити тисячу осіб, а з масками — тільки двісті", - повідомив медик.читайте такожЯк не підхопити небезпечний штам Дельта: Комаровський дав просту пораду

Нагадаємо, раніше Комаровський заявив про те, що коронавірус може передаватися аерозольним шляхом.

За його словами, вентиляція приміщення і відкриті кватирки виявляються набагато більш ефективним способом профілактики, ніж всі маски разом узяті.