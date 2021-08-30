Спецпідрозділ ЗСУ врятував від талібів афганські сім'ї: операцію не змогли провести США і Канада

Україну евакуювали сотні людей з Афганістану / Facebook/DefenceIntelligenceofUkraine

У п'ятницю рано вранці, 27 серпня, в захопленому талібами Кабулі українськими військовими була проведена спецоперація з евакуації кількох сімей афганських перекладачів, які працювали з військовими Канади.

Як пише канадське видання The Globe and Mail, спецназівці з України змогли здійснити операцію через день після того, як останній Канадський евакуаційний літак вилетів з Афганістану, і через кілька годин після теракту біля воріт кабульського аеропорту.

Відзначається, що евакуювати сім'ї намагалися до цього канадські військові, проте спроба провалилася, як і інша, організована Державним департаментом США.

Журналісти пишуть, що напередодні запланованого виведення останніх сил США 31 серпня, українські військові пішки вийшли в місто, щоб супроводити два мікроавтобуси з перекладачами, і їх сім'ями - жінками і дітьми - на аеродром.

У матеріалі наводяться слова евакуйованих афганців, які вражені тим, як українці пішли на ризик, щоб врятувати їх, чого не зробили ні канадські, ні американські сили.

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/ Facebook/DefenceIntelligenceofUkraine

"Всі були здивовані. Минулого місяця я намагався, щоб нас хтось завів. Ми запитали американців, канадців, катарців, усіх - і рішення не було. Вони боялися вийти. Українські солдати були для нас янголами", - сказав Джавед Хакмаль, який разом з чотирма дітьми був евакуйований з Кабула.

Раніше повідомлялося про те, що Україна евакуювала із захопленого талібами Афганістану українців та громадян інших країн.

Зокрема, військово-транспортний літак Іл - 76МД евакуює не тільки українців, розповіли в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони.