Спецперепустки для проїзду в транспорті: Ляшко розповів про підготовку до нового локдауну

У Києві можуть ввести спецпропуску для проїзду в транспорті / УНІАН

Інформацію про те, що в Києві почали підготовку до можливому локдауну і проводиться збір списків співробітників підприємств, які потребують спецперепустки на проїзд у громадському транспорті прокоментував міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

В ході прес-конференції в рамках Всеукраїнського форуму Україна 30. Децентралізація він нагадав про те, що під час двох спалахів у місті вводили карантин і за досить короткий проміжок часу.

"Що стосується перепусток по місту Києву. Київ вивчив уроки, які були в попередні два спалахи, коли вводили карантин і за досить короткий проміжок часу потрібно було робити тимчасові перепустки для критичної інфраструктури. Тому розуміючи, що може бути потенційно спалах, Київ в не епідемічний період зараз, коли місто знаходиться в "зеленій" зоні, проводить підготовку до можливого потенційного спалаху", - пояснив міністр.

Тобто, за словами Ляшка, відповідна робота ведеться для того, щоб під час потенційного посилення карантинних обмежень "не було хаосу".

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Раніше Ляшко заявив про те, що восени 2021 року (у вересні або жовтні) в Україні може бути введений новий локдаун.

Одними з ключових умов є дотримання протиепідемічних норм, а також вакцинація людей похилого віку.

За його словами, при розгляді доцільності введення локдауну, перш за все мова йде про захист найбільш вразливих груп населення.