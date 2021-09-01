Спікер Зеленського потрапив у скандал через фото з Вашингтону

Никифоров потрапив у перший скандал через фото / Фото: instagram.com/sergii.nykyforov

Новий прессекретар президента Сергій Никифоров сьогодні потрапив у свій перший скандал на цій посаді, опублікувавши сумнівне фото з Монументом Вашингтона в Instagram.

Спікер на своїй сторінці в соцмережі оприлюднив два фото – на першому він зображений серйозним на тлі Монумента Вашингтона, а на другому – з висунутим язиком і старим фототрюком з перспективою, при якому він нібито піднімає пальцями стелу, що знаходиться далеко.

"1 або 2?"- запитав пресСекретар у інтернет-користувачів

Фото, на якому спікер "дуркує", по-різному прокоментували в Мережі.

"Наркотики? Алкоголь? Навіщо ви ганьбите мою країну?"- запитав andrey_luganskiy2.

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"Звичайно 2", - поділилася думкою nataliyaryaba.

"Хлопчик Сергій, 35 рочків", – потролив Никифорова kmpetrov3107.

Зустріч Зеленського і Байдена-про що раніше писав Главред:

Як повідомляв Главред, офіційна зустріч президента України Володимира Зеленського і глави Білого дому Джо Байдена призначена на 14:00 (21:00 за Києвом).

Джо Байден має намір висловити "незмінну підтримку" Штатами суверенітету і територіальної цілісності України в умовах "продовження Росією агресії в Криму і на Донбасі".

При цьому в графіку Байдена не йдеться про спільну прес-конференцію за підсумками зустрічі. Результати саміту кожен з лідерів коментуватиме окремо.