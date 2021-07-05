"Спонсор сепарат": у Києві розмалювали вхід до магазину PUMA через співпрацю з Іваном Дорном

Мережа магазинів PUMA співпрацює з Іваном Дорном / facebook.com/ssternenko

Біля магазину спортивних товарів PUMA в торгівельному центрі Sky Mall в Дніпровському районі Києва на підлозі написали фрази "Спонсор сепарат","терористи" і "бізнес на крові". Причиною тому є співпраця торгової мережі з музикантом Іваном Дорном.

Відео з магазину опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook одеський активіст Сергій Стерненко. Він назвав Дорна "проросійським колаборантом" і зазначив, що PUMA не припинила співпрацювати з музикантом навіть після критики.

"Якісь добрі люди провели мистецьку акцію біля магазину PUMA в Києві (ТРК Скай молл), оскільки компанія співпрацює із проросійським колаборантом Дорном, для якого агресори — братья. Puma не припинила співпрацю з ним навіть після хвилі критики. Значить, це свідома позиція бренда. Подяка небайдужим громадянам за позицію!"- написав Стерненко.

На відео можна помітити написи на підлозі в магазині – "Спонсор сепарат", "терористи", "бізнес на крові".

Puma критикують за співпрацю з Дорном / facebook.com/ssternenko

Puma критикують за співпрацю з Дорном / facebook.com/ssternenko

Про співпрацю компанії PUMA з Іваном Дорном було оголошено ще в квітні. У соціальних мережах розкритикували це рішення і заявили, що такий хід є скоріше антирекламою бренду.

У коментарях під постом більшість користувачів Мережі підтримали такі дії. Однак деякі передплатники піддали критиці подібну ініціативу.