Сховали під речами: у Дніпропетровській області на трасі знайшли скелет жінки

Скелет жінки валявся біля дороги / pixabay

Під Дніпром на трасі Бориспіль-Кременчук-Дніпро-Запоріжжя-Пологи-Маріуполь знайшли скелет жіночої статі.

Як повідомляє Інформатор, скелет жінки, був накритий речами.

"Останки знайшли біля автозаправки поруч з селищем Гірке", - йдеться в повідомленні.

Скільки саме останки пролежали біля дороги, в результаті чого померла громадянка, а також її особа поки невідомі.

На місце події викликали правоохоронців та слідчо-оперативну групу.

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Встановлюються всі деталі інциденту.

Нагадаємо, вранці 20 липня правоохоронці у Луцьку затримали 62-річного чоловіка. Поліцію викликали сусіди, яким чоловік розповів, що за допомогою сокири вбив свою колишню дружину і 22-річну дочку.

Чоловік раніше притягувався до кримінальної відповідальності. У травні суд йому присудив 850 гривень штрафу за побиття дружини і дочки і відпустив додому.

21 липня Луцький міськрайонний суд обрав підозрюваному у вбивстві чоловікові запобіжний захід - 60 діб під вартою без права застави.