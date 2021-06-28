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Сховалися під час грози під деревом: блискавка вбила хлопця та жінку на Черкащині

28 червня 2021, 07:36

Від удару блискавки загинув 23-річний хлопець і 55-річна жінка.

Погода, блискавка, гроза
Блискавка вбила хлопця і жінку в Черкаській області / @ukrgmc.official

Трагедія сталася в Черкаській області - в селі Софіївка під час грози від удару блискавки загинули дві людини, які відпочивали біля водойми. Ще одна жінка госпіталізована до лікарні.

Як розповіла прессекретарка Черкаського обласного центру екстреної медичної допомоги Ірина Назарок у Facebook, три людини відпочивали біля водойми в селі за школою, а коли почалася сильна гроза - сховалися під дерево.

Під час грози блискавка вдарила в дерево.

"На місці медики виявили, що від удару блискавки загинув 23-річний хлопець і жінка у віці майже 55-ти років. Ще одну 46-річну жінку медики, після надання невідкладної допомоги, госпіталізували з електротравмою", - зазначила Назарок.

Постраждала від удару блискавки знаходиться у стані свідомості.

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Блискавка вбила хлопця і жінку в Черкаській області / facebook.com/groups/emd.ck.ua

Відзначимо, блискавки - серйозна загроза для життя людей і тварин. Ураження людини або тварини блискавкою часто відбувається на відкритих просторах, бо електричний струм йде каналом найменшого електричного опору, що в загальному випадку відповідає найкоротшому шляху "грозова хмара — земля".

Ураження звичайною лінійною блискавкою всередині будівлі неможливе. Однак існує думка, що так звана кульова блискавка може проникати всередину будівлі через щілини і відкриті вікна, повідомляє Вікіпедія.

Раніше повідомлялося, в селищі Білгородка Київської області 26 червня через удар блискавки загорівся приватний будинок. Постраждалих не було.

Також 8 червня у селі Малий Кривотин Житомирської області в одному з будинків блискавка вдарила дівчинку, 2006 року народження, яка говорила телефоном. Спочатку постраждала потрапила до реанімації центральної лікарні, а потім її перевели до травматологічного відділення.

удар блискавки Новини Черкаси
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