УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Спусковий гачок для Путіна": експерт розкрив, як і чому РФ може напасти на Україну

12 травня 2021, 08:00

Українська армія здатна відбити і великі, і невеликі атаки, але проти дрібних провокацій безсила.

Путина
Путін здійснить свої плани шляхом провокацій, вважає Жданов / Reuters

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов вважає, що імовірність масштабного вторгнення з боку Росії зберігається завжди. За його словами "спусковим гачком" для президента РФ Володимира Путіна може стати загроза втрати влади.

"Якщо він (Путін, - ред.) відчуватиме, що для збереження влади необхідна консолідація суспільства перед обличчям зовнішнього ворога, я не виключаю, що він може влаштувати авантюру де-небудь на Донбасі, де "їх немає". Там у нього розв'язані руки. Він може влаштувати невелику війну і тим самим сказати: треба терміново рятувати Донбас", - зазначив Жданов в інтерв'ю Obozrevatel.

Військовий експерт вважає, що президент РФ здійснить свої плани шляхом провокацій.

"Найпростіша провокація - це провокація за зразком 1939 року. Переодягання одного-двох підрозділів у форму ЗСУ, особливо в тих місцях, де ми відвели війська, і атака своїх же позицій на камеру", - припустив Жданов.

Полковник запасу додав, що українська армія здатна відбити і великі, і невеликі атаки.

читайте такожРосійський опозиціонер оцінив, чи зможе РФ захопити Україну"Але, на жаль, проти маленької провокації ми безсилі (...) До дрібних провокацій ми не готові, і це показує бойовий досвід. Вони можуть закидати наші позиції дистанційно встановлюваними мінами, наші бійці підриваються. Снайперські групи працюють. І якщо Росія поставить собі за мету - а я думаю, що така мета може виникнути, наприклад, у відповідь на навчання НАТО - вона може влаштувати нам розстріл. Виведе кілька снайперських груп, покладе 5-6 наших бійців на одній позиції. Ми до цього не готові", - додав військовий експерт.

Повномасштабний конфлікт між Росією та Україною - прогнози:

  • Росія сьогодні не готова до масштабних військових дій ані фінансово, ані економічно, ані у військовому плані. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов, коментуючи можливість широкомасштабного наступу на Україну.
  • Віцепрем'єр-міністр і міністр з питань тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков оцінив шанси повномасштабного вторгнення Росії в Україну. За його словами, це неможливо, тому що Росія не готова до цього економічно.
  • Радник глави української делегації в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Олексій Арестович заявив, що якщо бойовики "ДНР" і "ЛНР" підуть штурмом на бійців операції об'єднаних сил на Донбасі без підтримки Росії, то будуть просто знищені.
  • Колишній заступник начальника Генштабу Збройних сил України, генерал-лейтенант запасу Ігор Романенко вважає, що нашій країні загрожує подальша агресія з боку Росії, оскільки Київ не погоджується відновити водопостачання Криму.
  • Експерти розповіли, чим і як РФ готова атакувати Україну з Криму.
  • Глава української делегації в Тристоронній контактній групі, перший президент України Леонід Кравчук попередив про ймовірну атаку Росії на Маріуполь і Херсон.
  • Головний редактор сайту BlackSeaNews Андрій Клименко назвав привід до початку атаки РФ на материкову Україну.

Володимир Путін війна на Донбасі Олег Жданов військова агресія РФ новини України
Зараз ви переглядаєте новину «"Спусковий гачок для Путіна": експерт розкрив, як і чому РФ може напасти на Україну». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
Названо 50 найздоровіших продуктів за всі часи: повний списокНазвано 50 найздоровіших продуктів за всі часи: повний список Вознесіння Господнє 2021: якого числа, що не можна робити, молитвиВознесіння Господнє 2021: якого числа, що не можна робити, молитви "Я усвідомив, що я бог і монстр": стрілок пояснив, що сталося в Казані"Я усвідомив, що я бог і монстр": стрілок пояснив, що сталося в Казані Путіну доведеться проковтнути образу від УкраїниПутіну доведеться проковтнути образу від України Названо шість диких, але здійсненних поз для сексу, про які ви раніше не чулиНазвано шість диких, але здійсненних поз для сексу, про які ви раніше не чули

Останні новини

18:35
День святих жон-мироносиць 2021: коли відзначають День дружини
18:33
Гороскоп всіх знаків Зодіаку на два дні: загрози, і як не згоріти від сорому Відео
18:30
Диво з чудес: почали "воскресати" бджоли, загиблі у вантажівці Укрпошти Відео
18:00
Чоловіки не плачуть, а виходять покурити - яким вийшов фільм Гнів людський Відео
17:51
Шведські генерали пригрозили Росії своєю військовою силою Відео
Реклама
17:49
У Кличка оголосили про умови підвищення тарифів на проїзд у Києві Відео
17:30
Експерт передрік, чим кінчить"хуліганка " Alyona Alyona після отримання премії Yuna
17:27
Нова фігурка Цірі з "Відьмака 3" з'явилася в магазині розробників гри Фото Відео
16:45
"Халк побився з дементорами": чоловік повністю розгромив купе в поїзді на Трускавець Відео
16:37
Суд над Медведчуком Кива "скрасив" скандалами: завадила "ж*па" Відео
16:37
Поліція Миколаєва виявила тіло зниклого бізнесмена Олега Полякова
16:35
Компанія Sony анонсувала нові кольори для контролера DualSense Відео
16:02
Гола Alyona Alyona викликала фурор новою провокацією
15:56
Дитяча лікарня в Дніпрі перетвориться на медзаклад європейського рівня
15:53
Жінка, яка відрізала в Харкові своїй дочці голову, тримає в страху рідне село Відео
15:34
Xiaomi анонсувала бездротові навушники FlipBuds Pro – конкурента AirPods Pro
15:33
Зустріч Путіна Байдена відбудеться за однієї умови - Пєсков Відео
15:30
Діма Комаров показав усі небезпеки "української Сахари" у новому випуску тревел шоу
15:02
Катя Осадча майстерно сховала вагітний животик під звабливим вбранням
14:58
Творці Life is Strange: True Colors продовжують знайомити гравців з героями майбутньої гри Відео
Реклама
14:55
Вітамін D2 і D3: у чому ключова різниця Відео
14:54
Експерт назвав причину стрімкого зростання ціни на залізну руду
14:53
Без річних тарифів ціна кубометра газу для населення була б 13 гривень - експерт
14:47
Експерт розповів про плани металургів кратно збільшити податкові відрахування
14:45
Катастрофа під Чугуєвом: знайдено головну причину падіння Ан-26
14:44
У Кремлі розкрили плани щодо ситуації з поглинанням Донбасу Відео
14:19
Опубліковані нові плівки за участю "Медведчука" і "чиновника Путіна" Відео
14:04
Опубліковано 30-хвилинне геймплейне відео ПК-версії гри Days Gone Відео
13:57
Суд над Медведчуком: з'явилося перше рішення Відео
13:53
До курортної Кирилівки нарешті прокладають якісну дорогу
13:43
Вся Україна опинилася в одній зоні карантину: головні обмеження Фото Відео
13:41
На суді над Медведчуком Рабінович показав усім "фак" на камеру Відео
13:34
На борту літака з Туреччини під час бійки одна українка розбила голову іншій Відео
13:32
Експерт пояснив, як маніпулюють питанням щодо рентної ставки на видобуток залізної руди
13:14
Суд над Медведчуком у справі про держзраду: пряма трансляція
13:10
Ілон Маск одним твітом обвалив курс біткоїна на 17%
12:57
"Богиня": Настя Каменських витончено підкреслила ідеальні форми в шикарній сукні
12:23
Суд над Медведчуком: коли розпочнеться, і що загрожує куму Путіна Відео
12:21
Кава проти похмілля: правда про те, чи допомагає він Відео
12:17
Ubisoft оголосила список ігор, які вийдуть на ринок у 2021-2022 роках Відео
Реклама
12:14
Зеленський поставив крапку в питанні заборони імпорту електроенергії з Росії та Білорусі Відео
11:45
Лікарі розповіли, коли вино стає небезпечним Відео
11:29
Руки дядечка Сема: чого чекати далі від перепалки Ізраїлю та Палестини Погляд
11:26
Україну заллє дощами і прогріє до +28 Відео
11:07
Yuna 2021 - список всіх переможців музичної премії Відео
10:58
У метро Києва попросили підняти тарифи на проїзд до 21 грн Відео
10:39
Через неконтрольоване ввезення вагонів з РФ в Україні зупинилися 15 заводів - експерт
10:33
Арестович порадив, як раз і назавжди вирішити мовне питання в Україні Відео
10:16
Коли приймати душ найздоровіше: лікар поділився важливими порадами Відео
10:02
Будинок Конституційного судді Тупицького обшукують - ЗМІ Відео
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Продовжуючи переглядати glavred.info, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом , і погоджуєтеся c Політикою конфіденційності
Прийняти