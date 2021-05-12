"Спусковий гачок для Путіна": експерт розкрив, як і чому РФ може напасти на Україну

Путін здійснить свої плани шляхом провокацій, вважає Жданов / Reuters

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов вважає, що імовірність масштабного вторгнення з боку Росії зберігається завжди. За його словами "спусковим гачком" для президента РФ Володимира Путіна може стати загроза втрати влади.

"Якщо він (Путін, - ред.) відчуватиме, що для збереження влади необхідна консолідація суспільства перед обличчям зовнішнього ворога, я не виключаю, що він може влаштувати авантюру де-небудь на Донбасі, де "їх немає". Там у нього розв'язані руки. Він може влаштувати невелику війну і тим самим сказати: треба терміново рятувати Донбас", - зазначив Жданов в інтерв'ю Obozrevatel.

Військовий експерт вважає, що президент РФ здійснить свої плани шляхом провокацій.

"Найпростіша провокація - це провокація за зразком 1939 року. Переодягання одного-двох підрозділів у форму ЗСУ, особливо в тих місцях, де ми відвели війська, і атака своїх же позицій на камеру", - припустив Жданов.

Полковник запасу додав, що українська армія здатна відбити і великі, і невеликі атаки.

читайте такожРосійський опозиціонер оцінив, чи зможе РФ захопити Україну"Але, на жаль, проти маленької провокації ми безсилі (...) До дрібних провокацій ми не готові, і це показує бойовий досвід. Вони можуть закидати наші позиції дистанційно встановлюваними мінами, наші бійці підриваються. Снайперські групи працюють. І якщо Росія поставить собі за мету - а я думаю, що така мета може виникнути, наприклад, у відповідь на навчання НАТО - вона може влаштувати нам розстріл. Виведе кілька снайперських груп, покладе 5-6 наших бійців на одній позиції. Ми до цього не готові", - додав військовий експерт.

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