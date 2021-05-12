"Спусковий гачок для Путіна": експерт розкрив, як і чому РФ може напасти на Україну

Українська армія здатна відбити і великі, і невеликі атаки, але проти дрібних провокацій безсила.
Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов вважає, що імовірність масштабного вторгнення з боку Росії зберігається завжди. За його словами "спусковим гачком" для президента РФ Володимира Путіна може стати загроза втрати влади.
"Якщо він (Путін, - ред.) відчуватиме, що для збереження влади необхідна консолідація суспільства перед обличчям зовнішнього ворога, я не виключаю, що він може влаштувати авантюру де-небудь на Донбасі, де "їх немає". Там у нього розв'язані руки. Він може влаштувати невелику війну і тим самим сказати: треба терміново рятувати Донбас", - зазначив Жданов в інтерв'ю Obozrevatel.
Військовий експерт вважає, що президент РФ здійснить свої плани шляхом провокацій.
"Найпростіша провокація - це провокація за зразком 1939 року. Переодягання одного-двох підрозділів у форму ЗСУ, особливо в тих місцях, де ми відвели війська, і атака своїх же позицій на камеру", - припустив Жданов.
Полковник запасу додав, що українська армія здатна відбити і великі, і невеликі атаки.
читайте такожРосійський опозиціонер оцінив, чи зможе РФ захопити Україну"Але, на жаль, проти маленької провокації ми безсилі (...) До дрібних провокацій ми не готові, і це показує бойовий досвід. Вони можуть закидати наші позиції дистанційно встановлюваними мінами, наші бійці підриваються. Снайперські групи працюють. І якщо Росія поставить собі за мету - а я думаю, що така мета може виникнути, наприклад, у відповідь на навчання НАТО - вона може влаштувати нам розстріл. Виведе кілька снайперських груп, покладе 5-6 наших бійців на одній позиції. Ми до цього не готові", - додав військовий експерт.
Повномасштабний конфлікт між Росією та Україною - прогнози:
- Росія сьогодні не готова до масштабних військових дій ані фінансово, ані економічно, ані у військовому плані. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов, коментуючи можливість широкомасштабного наступу на Україну.
- Віцепрем'єр-міністр і міністр з питань тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков оцінив шанси повномасштабного вторгнення Росії в Україну. За його словами, це неможливо, тому що Росія не готова до цього економічно.
- Радник глави української делегації в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Олексій Арестович заявив, що якщо бойовики "ДНР" і "ЛНР" підуть штурмом на бійців операції об'єднаних сил на Донбасі без підтримки Росії, то будуть просто знищені.
- Колишній заступник начальника Генштабу Збройних сил України, генерал-лейтенант запасу Ігор Романенко вважає, що нашій країні загрожує подальша агресія з боку Росії, оскільки Київ не погоджується відновити водопостачання Криму.
- Експерти розповіли, чим і як РФ готова атакувати Україну з Криму.
- Глава української делегації в Тристоронній контактній групі, перший президент України Леонід Кравчук попередив про ймовірну атаку Росії на Маріуполь і Херсон.
- Головний редактор сайту BlackSeaNews Андрій Клименко назвав привід до початку атаки РФ на материкову Україну.