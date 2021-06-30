Через 15 років: водій, який збив на смерть двох дівчат, одну з яких обезголовив, здався поліції

Дівчину поховали без голови / НП

У селі Петрики на Тернопільщині у 2005 році сталося моторошне ДТП. Водій на смерть збив двох подруг 16 і 18 років і втік з місця аварії. І тільки через 15 років він сам здався поліції.

Про це повідомляє Нацполіція Тернопільської області.

За даними слідства, трагедія трапилася 8 жовтня 2005 року. Після цього водій зник з місця події і протягом усіх 15 років переховувався від правоохоронців. Незважаючи на те, що він був оголошений в міжнародний розшук, його так і не змогли знайти.

29 червня 2021 року винуватець ДТП сам прийшов до поліції і здався правоохоронцям. Він зізнався у скоєному. Після цього його затримали і помістили в СІЗО. На даний момент ведеться слідство.

Місцеві ЗМІ пишуть, що 26-річний водій на момент ДТП був п'яний. Він на смерть збив двох дівчат: 18-річну Світлану протягнув на капоті метрів тридцять. А 16-річної Наталії, яка вдарилася об лобове скло, відрізало голову. Потім тіло впало на асфальт, а голова застрягла між сидіннями і залишилася в салоні. Дівчину поховали без голови. Її підкинули через кілька годин після похорону прямо на очах відвідувачів місцевого бару. Родичі загиблої стверджують, що винуватець ДТП до скоєного працював у податковій, а після цього переховувався в Росії.

Нагадаємо, у Вінниці на пішохідному переході водій збив подружню пару. Зараз вони з черепно-мозковими травмами, переломами та забоями перебувають у лікарні.

На кадрах з камер спостереження видно, як автомобіль на швидкості зносить чоловіка і жінку. Від удару їх перекрутило в повітрі і відкинуло на асфальт. Через кілька секунд жінка спробувала встати, але не досягла успіху і знепритомніла. Обом постраждалим по 50 років.