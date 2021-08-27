Через півтора року: Україна і Молдова відновлюють залізничне сполучення

Потяги до Молдови відправлятимуться з Одеси / УНІАН

"Укрзалізниця" відновлює міжнародне залізничне сполучення з Молдовою. Перший потяг відправиться до столиці сусідньої країни Кишинева вже завтра, 28 серпня. Він рушить з Одеси. Наступного дня, 29 серпня, він виїде з Кишинева в Україну.

Як повідомила пресслужба УЗ, потяг № 642/641 курсуватиме щодня. Рейс відправлятиметься о 18:36, прибуття до Кишинева о 22:33. Відправлення з Кишинева - о 07:09, прибуття в Одесу - о 10:55.

Квитки можна купити в касах вокзалів АТ "Укрзалізниця" та "Залізниці Молдови".

Тим часом, пасажиропотік між Україною і Молдовою в позаминулому році досяг 90 тисяч. Повідомлення припинилося 18 березня минулого року через карантинні обмеження.

Зазначається, що повідомлення відновлено з ініціативи АТ "Укрзалізниця" та за підтримки Calea Ferata din Moldova.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" нещодавно провела капітальний ремонт плацкартних вагонів. Тепер їх показали публіці на виставці рухомого складу в Києві. Це абсолютно нові плацкартні вагони, в яких ще не їздили пасажири. Вони більш комфортні.

Також раніше, 26 серпня, поблизу Львова на проміжній залізничній станції "Глина-Наварія" зійшов з рейок майже цілий потяг. 18 з 48 вагонів вантажного поїзда зі щебенем опинилися поза колією.