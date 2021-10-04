Відразу сім областей відповідають "помаранчевій" зоні карантину: останні дані МОЗ

Найгірша ситуація зараз у Чернівецькій області / Фото Reuters

Міністерство охорони здоров'я оновило дані епідеміологічної ситуації в Україні.

Згідно з опублікованими даними на сайті Міністерства, станом на 4 жовтня, сім областей країни відповідають "помаранчевій" зоні адаптивного карантину.

Серед них Житомирська, Запорізька, Рівненська, Сумська, Харківська, Херсонська та Чернівецька області. У всіх цих регіонах перевищено показник рівня захворюваності коронавірусом.

Найгірша ситуація зараз в Чернівецькій області - 609, на другому місці Харківський - 433, хоча нормою є не більше 75 на 100 тисяч населення. Крім того, рівень COVID-госпіталізацій перевищено в Запорізькій області - 62,5%, Харківській - 68,6%, Херсонській - 65,4 і Чернівецькій 65,6%.

Скріншот moz.gov.ua

"Помаранчева" карантинна зона: що це означає

"Помаранчевий" рівень епідемічної небезпеки не містить додаткових обмежень і визначається сигнальним про наближення регіону до "червоної" зони. Він визначається автоматично, коли буде спостерігатися перевищення хоча б одного з наступних показників:

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завантаженість в регіоні (області) ліжок з киснем більш ніж на 65%,

кількість тестувань ПЛР і на антиген протягом 7 днів на 100 тис. населення менш як 300,

кількість госпіталізацій з коронавірусом або підозрою 7 днів на 100 тис. населення понад 60,

коефіцієнт виявлених випадків ПЛР або експрес-тестів на антиген понад 20%,

зростання кількості госпіталізацій за 7 днів у порівнянні з попереднім аналогічним періодом більш ніж на 50%.

Варто зазначити, що станом на ранок понеділка, 4 жовтня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 4 821 жителя країни. За минулі 24 години було госпіталізовано 2 092 людини; летальних випадків - 114; одужали - 1 116 осіб.