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Відразу сім областей відповідають "помаранчевій" зоні карантину: останні дані МОЗ

4 жовтня 2021, 11:09
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Рівень госпіталізації в українських лікарнях перевищує норму в багатьох регіонах.

Карантин
Найгірша ситуація зараз у Чернівецькій області / Фото Reuters

Міністерство охорони здоров'я оновило дані епідеміологічної ситуації в Україні.

Згідно з опублікованими даними на сайті Міністерства, станом на 4 жовтня, сім областей країни відповідають "помаранчевій" зоні адаптивного карантину.

Серед них Житомирська, Запорізька, Рівненська, Сумська, Харківська, Херсонська та Чернівецька області. У всіх цих регіонах перевищено показник рівня захворюваності коронавірусом.

Найгірша ситуація зараз в Чернівецькій області - 609, на другому місці Харківський - 433, хоча нормою є не більше 75 на 100 тисяч населення. Крім того, рівень COVID-госпіталізацій перевищено в Запорізькій області - 62,5%, Харківській - 68,6%, Херсонській - 65,4 і Чернівецькій 65,6%.

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Скріншот moz.gov.ua

"Помаранчева" карантинна зона: що це означає

"Помаранчевий" рівень епідемічної небезпеки не містить додаткових обмежень і визначається сигнальним про наближення регіону до "червоної" зони. Він визначається автоматично, коли буде спостерігатися перевищення хоча б одного з наступних показників:

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  • завантаженість в регіоні (області) ліжок з киснем більш ніж на 65%,
  • кількість тестувань ПЛР і на антиген протягом 7 днів на 100 тис. населення менш як 300,
  • кількість госпіталізацій з коронавірусом або підозрою 7 днів на 100 тис. населення понад 60,
  • коефіцієнт виявлених випадків ПЛР або експрес-тестів на антиген понад 20%,
  • зростання кількості госпіталізацій за 7 днів у порівнянні з попереднім аналогічним періодом більш ніж на 50%.

Варто зазначити, що станом на ранок понеділка, 4 жовтня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 4 821 жителя країни. За минулі 24 години було госпіталізовано 2 092 людини; летальних випадків - 114; одужали - 1 116 осіб.

Автор: Сергій Кущ
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коронавірус зони карантину
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