Середня зарплата в Україні вперше перевищила 500 доларів - Держстат

В Україні зросла зарплата / УНІАН

За підсумками червня нинішнього року в нашій країні середня зарплата зросла на 814 гривень до 14313 гривень, що в перерахунку за курсом долара становить 525 доларів, повідомляє Держслужба статистики в середу, 28 липня.

Згідно з даними відомства, середня зарплата вперше перевищила 500 доларів.

За рік зарплата зросла на 23,6%. Реальна зарплата (з урахуванням інфляції) за рік зросла на 12,9%.

Найвища зарплата в червні в Києві - 20 455 гривень, а найнижча - в Кіровоградській області - 11 497 гривень.

Найшвидше зарплати зростали в галузі тимчасового розміщення та організації харчування - на 71,3% до 8 922 гривень.

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Далі йдуть мистецтво, спорт, розваги та відпочинок - 39,5% до 13 260 гривень, інформація та телекомунікації - 38,4% до 26 197 гривень, Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги - 36,7% до 12 090 гривень, в освіті - на 31,3% до 14 158 гривень.

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Найнижчі темпи зростання в галузі транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність - на 14,0% до 12 984 гривень.

Раніше Главред писав про те, що на сьогоднішній день в Україні налічується близько 3,3 мільйона неформально зайнятих працівників. Уряд стверджує, що вони підуть на пенсія пізніше тих, хто працевлаштований легально.

Влада прогнозує, що півмільйона зараз неофіційно працевлаштованих громадян вийдуть на пенсію на 1-5 років пізніше своїх однолітків. А все тому, що їм буде не вистачати необхідного страхового стажу.