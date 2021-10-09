Зрив конкурсу з обрання голови САП: Зеленський поставив жорстку умову

Володимир Зеленський / Фото president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський прокоментував ситуацію з проведенням конкурсу на заміщення вакансії голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Як написав він у Twitter, не прозвучало адекватних пояснень з приводу затримки з проведенням конкурсу з обрання нового керівника САП.

Глава держави впевнений в тому, що члени конкурсної комісії повинні виконати свій обов'язок.

"Не почув адекватних пояснень з приводу затримки конкурсу для обрання нового керівника САП. Члени конкурсної комісії повинні виконати свій обов'язок, як належить. Для України ефективність роботи антикорупційних інститутів є пріоритетом", - додав Зеленський.

Зрив конкурсу з обрання голови САП: що сталося

Раніше в Центрі протидії корупції заявили про зрив конкурсу з відбору керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

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За даними ЦПК, сьогодні мав відбутися ключовий етап конкурсу - кандидати мали зробити практичне завдання. Дату комісія визначила заздалегідь, всі зробили багато протокольної та підготовчої роботи, приїхали обидва фіналісти. Однак члени конкурсної комісії Олена Бусол, Андрій Гуджал та Євген Соболь не прийшли.

Додамо, що ЄС і США виступили з жорсткою заявою з цього приводу. Міжнародні партнери звернули увагу на "незрозумілі і невиправдані затримки" в обранні керівника САП. Дипломати закликали відбіркову комісію відновити роботу без подальших затримок.

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Нагадаємо, 21 серпня 2020 року керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький написав заяву про звільнення. Уточнювати причини своєї відставки Холодницький не став.

У червні 2020 року ЗМІ повідомляли, що в офісі генерального прокурора відкрили дисциплінарне провадження проти Холодницького, його могли відсторонити від посади.

У Європарламенті заявили, що через непрозоре конкурсу в САП Україна ризикує позбутися безвізу з ЄС. Також під загрозою опинилося отримання траншу від Євросоюзу в розмірі 1,5 млрд євро.