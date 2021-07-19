Зривав навіси і знищував авто: по Харкову вдарив масштабний ураган зі зливою

На Харків обрушився масштабний ураган зі зливою / скріншот з відео

У Харкові напередодні був зафіксовано потужну зливу з ураганом. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Рясний дощ пішов раптово і тривав близько 15 хвилин, але встиг привести до багатьох руйнувань. За словами городян, в одному зі спальних районів сильний вітер повалив кілька дерев. У дворі однієї з багатоповерхівок постраждала припаркована машина. На неї впав навіс, який вітром відірвало від вікна. Також у деяких районах Харкова пройшов град.

Всього ж, за даними ДСНС України, внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 170 населених пунктів у 7 областях. До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.

читайте такожАпокаліпсис на Рівненщині: потужний буревій зносив дахи та викорчовував дерева

Реклама

Нагадаємо, раніше в Запорізькій області, в популярному приморському курорті Бердянськ, трапилася гроза з ураганним вітром, яка просто розгромила міські пляжі.

На відео знято, що під час потужної зливи вітер просто зносить все навколо, видно також значне затоплення.

Ще на одному відео, знятому безпосередньо на пляжі, показаний справжній погром через грозу з вітром. Весь пляж затоплений, з води стирчать перевернуті пластикові шезлонги та інші знесені вітром предмети.