США повинні надати Україні військову допомогу на рівні Афганістану: в ОП назвали причину

США повинні допомогти Україні стримувати агресію РФ, каже Тимофій Милованов / УНІАН

Київ потребує військової допомоги Вашингтона на рівні не менше, ніж США допомогали Афганістану, заявив радник глави Офісу президента Тимофій Милованов.

Як підкреслив він у коментарі Financial Times, це допоможе Україні стримувати російську агресію.

Він каже, що прийшов час Вашингтону усвідомити, що Україна потребує мільярдів доларів допомоги для того, щоб вижити в довгостроковій перспективі в умовах російської загрози.

Своє переконання він обґрунтував тим, що Україна є життєздатною державою і має намір боротися, а також сповідує ліберально-демократичні цінності.

Милованов наполягає на тому, що Україна – це не Афганістан, адже країна не програла, а бореться за свою незалежність і суверенітет.

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"Безпека перш за все. Ми зробили для стабільності в Європі набагато більше, ніж багато інших країн світу", - додав він.

читайте такожУ США назвали головні очікування від зустрічі Зеленського і Байдена

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що президент України Володимир Зеленський здійснить візит до Вашингтона для зустрічі з Джо Байденом.

Запрошення українського глави держави свідчить про те, що США надають рішучу підтримку Києва в боротьбі з агресією Москви у вигляді окупації Криму і Донбасу. Про це заявила офіційний представник Держдепу Джен Псакі.

У її заяві, опублікованій на сайті Білого дому, зазначено, що президент США Джо Байден з нетерпінням чекає переговорів з президентом України Володимиром Зеленським. Візит українського гаранта підтвердить непохитну підтримку Києва у протистоянні російській агресії.