США повинні надати Україні військову допомогу на рівні Афганістану: в ОП назвали причину

Україна потребує мільярдів доларів допомоги, каже Тимофій Милованов.
Київ потребує військової допомоги Вашингтона на рівні не менше, ніж США допомогали Афганістану, заявив радник глави Офісу президента Тимофій Милованов.
Як підкреслив він у коментарі Financial Times, це допоможе Україні стримувати російську агресію.
Він каже, що прийшов час Вашингтону усвідомити, що Україна потребує мільярдів доларів допомоги для того, щоб вижити в довгостроковій перспективі в умовах російської загрози.
Своє переконання він обґрунтував тим, що Україна є життєздатною державою і має намір боротися, а також сповідує ліберально-демократичні цінності.
Милованов наполягає на тому, що Україна – це не Афганістан, адже країна не програла, а бореться за свою незалежність і суверенітет.
"Безпека перш за все. Ми зробили для стабільності в Європі набагато більше, ніж багато інших країн світу", - додав він.
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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що президент України Володимир Зеленський здійснить візит до Вашингтона для зустрічі з Джо Байденом.
Запрошення українського глави держави свідчить про те, що США надають рішучу підтримку Києва в боротьбі з агресією Москви у вигляді окупації Криму і Донбасу. Про це заявила офіційний представник Держдепу Джен Псакі.
У її заяві, опублікованій на сайті Білого дому, зазначено, що президент США Джо Байден з нетерпінням чекає переговорів з президентом України Володимиром Зеленським. Візит українського гаранта підтвердить непохитну підтримку Києва у протистоянні російській агресії.