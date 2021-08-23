США, Німеччина і Україна висловилися про загрози Північного потоку-2 і шантаж РФ

Міністри енергетики України та Німеччини / Офіс президента

У Києві, 23 серпня, міністри енергетики США, Німеччини та України обговорили загрози будівництво Північного потоку-2, які представляють для енергетичної безпеки України та в цілому Європи.

Як йдеться на сайті Офісу президента, в ході розмови міністри підкреслили, що Росія не може використовувати газ як зброю і шантаж.

"Щодо Північного потоку-2. Насправді ми виходили з тієї позиції, яка вже задекларована, озвучена президентом України, про те, що ми не можемо дозволити Російській Федерації використовувати газ як зброю", — зазначив Галущенко.

Крім того, під час зустрічі обговорили питання реформування енергетичного сектору України та впровадження новітніх технологій.

Міністр енергетики України Герман Галущенко розповів, що однією з тем також була синхронізація енергосистем України та країн Євросоюзу.

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"Ми досить детально обговорили важливість забезпечення безпеки поставок газу, транзиту газу і ті кроки, які забезпечать гарантії для України щодо збереження транзитного потенціалу", – підкреслив Галущенко.

Міністр економіки та енергетики Німеччини Петер Альтмайер назвав дискусію хорошою і змістовною. Він зазначив, що під час зустрічі йшлося про питання постачання газу до країн Європи та забезпечення безпеки його транзиту через Україну.

Міністри також обговорили угоду, яку США і Німеччиною уклали з цього питання кілька тижнів тому.

Альтмаєр підкреслив, що вони "також підтримуємо" зелений "курс України".

Зокрема, в планах є продовжити тісну співпрацю щодо синхронізації енергетичних систем України та ЄС. Крім того, за словами політика, багато німецьких компаній готові інвестувати в українське виробництво "зеленого" водню.

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Північний потік-2 - про що раніше повідомляв Главред:

Президент України Володимир Зеленський в ході своєї зустрічі з делегацією США закликав Захід зупинити процес завершення будівництва газопроводу Північний потік-2. Глава держави підкреслив, що російський енергетичний проект несе загроза національній безпеці країни.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков допустив ймовірність, згідно з якою у Росії виникнуть нові проблеми з Північним потоком-2 на етапі сертифікації та страхування газопроводу.

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