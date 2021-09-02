США не допустять агресії Росії проти України - Єрмак

США не допустять агресії Росії проти України / УНІАН

У США запевнили в тому, що не допустять ескалації ситуації з боку Росії щодо нашої країни. Тому якщо Російська Федерація піде як подібний крок, Україна не залишиться без допомоги США, сказав в інтерв'ю РБК-Україна повідомив глава офісу президента Андрій Єрмак.

"Америка заявляє, що не допустить будь-яких ескалацій з боку Росії щодо України, і готова до досить серйозних кроків. Про це США говорять і нам, і безпосередньо Російській Федерації. Ми вкотре почули прямо і чітко, що в разі, не дай Бог, якихось загострень, Україна не залишиться без допомоги США", - заявив він.

Як повідомляв Главред, 23 серпня в Києві відбувся форум ініціативи Кримська платформа, метою якої є деокупація Криму.

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У саміті брали участь 47 держав і міжнародних організацій. Делегації очолювали 15 глав держав і урядів, два спікери парламентів, 14 міністрів. Також участь у саміті взяли керівники інститутів ЄС, генсеки Ради Європи та ГУАМ, заступник генсека НАТО.

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Нагадаємо, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що в Україні виключають можливість силового повернення анексованого росіянами Криму.

У питаннях повернення півострова розглядається тільки політико-дипломатичний шлях, сказав віце-прем'єр.

За його словами, від дій Росії на морі страждають вже й інші країни, в тому числі і країни НАТО.

"Я вважаю, що ми не зможемо звільнити Крим військовим шляхом. Сучасна стратегія-політико-дипломатичний шлях. До неї відноситься і потужний юридичний фронт всього цивілізованого світу проти РФ", - повідомив він.