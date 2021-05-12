США дадуть Києву техніку для зміцнення військових позицій у Чорному морі

Передати Україні військово-морську техніку Вашингтон має намір вже до кінця травня 2021 року.
Сполучені Штати Америки пообіцяли в найближчій перспективі передати Україні ще два патрульних катери типу Island, запевнив у вівторок виконуючий обов'язки помічника держсекретаря США у справах Європи та Євразії Філіп Рікер.
За його словами, це має зміцнити військово-морський потенціал України в Чорному морі.
"Ми продовжимо працювати з Україною в двосторонньому форматі, щоб зміцнити, наприклад, військово-морський потенціал [України] в Чорному морі. І ми з нетерпінням чекаємо можливості передати Україні два патрульних катери класу Island, наскільки я розумію, пізніше цього місяця", - пообіцяв Рікер під час інтернет-конференції, яку провів неурядовий Американо-український фонд.
Американський представник нагадав, що в листопаді 2019 року Штати вже передали Києву два аналогічних катери.
Військова допомога США Україні: новини
- Нагадаємо, 23 квітня 2021 року в Держдепі зробили заяву про летальну зброю для України. У США в черговий раз підкреслили, що цілком підтримують суверенітет і територіальну цілісність України і нададуть допомогу для захисту від російської агресії.
- Після чого 26 квітня 2021 у Зеленського звернулися до США за військовою допомогою через нарощування військ РФ. За словами Арахамії, Україна продовжує докладати зусиль для вступу в НАТО.
- Раніше військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов проаналізував, яку військову допомогу реально дадуть Україні і чим відповість Росія. За його словами, Київ просить у США одне, реально українській армії потрібно інше, а отримає Україна від Штатів третє.