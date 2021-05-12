США дадуть Києву техніку для зміцнення військових позицій у Чорному морі

США пообіцяли Києву техніку для зміцнення військових позицій у Чорному морі / Facebook / navy.mil.gov. ua

Сполучені Штати Америки пообіцяли в найближчій перспективі передати Україні ще два патрульних катери типу Island, запевнив у вівторок виконуючий обов'язки помічника держсекретаря США у справах Європи та Євразії Філіп Рікер.

За його словами, це має зміцнити військово-морський потенціал України в Чорному морі.

"Ми продовжимо працювати з Україною в двосторонньому форматі, щоб зміцнити, наприклад, військово-морський потенціал [України] в Чорному морі. І ми з нетерпінням чекаємо можливості передати Україні два патрульних катери класу Island, наскільки я розумію, пізніше цього місяця", - пообіцяв Рікер під час інтернет-конференції, яку провів неурядовий Американо-український фонд.

Американський представник нагадав, що в листопаді 2019 року Штати вже передали Києву два аналогічних катери.

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