Відразу в "дамки": названо повноправного наступника Коболєва в Нафтогазі

Коболєва в Нафтогазі замінили на Вітренко / УНІАН

Місце звільненого з Нафтогазу Андрія Коболєва пустувало недовго: 28 квітня йому вже й знайшли заміну.

Новим головою Нафтогазу став Юрій Вітренко, написав у Telegram народний депутат від Слуги народу Євген Шевченко.

До цього Вітренко був виконуючим обов'язки міністра енергетики.

При цьому Шевченко повідомив, що Вітренко буде виконуючим обов'язки - а ось народний депутат Олексій Гончаренко і джерела РБК-Україна стверджують, що Вітренко призначений на посаду голови НАК без статусу виконуючого обов'язки.

Інформація про те, що Вітренко призначений повноцінним головою Нафтогазу, з'явилася вже і на сайті уряду.

Сам Коболєв після повідомлень про рішення уряду його звільнити заявив, що дізнався про це з новин. Він запевнив, що жодних заяв про звільнення не писав.

Тимчасовим виконуючим обов'язки міністра енергетики став заступник міністра енергетики Юрій Бойко.

Призначення Вітренко