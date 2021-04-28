Відразу в "дамки": названо повноправного наступника Коболєва в Нафтогазі

Новий глава Нафтогазу вже призначений, повідомив уряд.
Місце звільненого з Нафтогазу Андрія Коболєва пустувало недовго: 28 квітня йому вже й знайшли заміну.
Новим головою Нафтогазу став Юрій Вітренко, написав у Telegram народний депутат від Слуги народу Євген Шевченко.
До цього Вітренко був виконуючим обов'язки міністра енергетики.
При цьому Шевченко повідомив, що Вітренко буде виконуючим обов'язки - а ось народний депутат Олексій Гончаренко і джерела РБК-Україна стверджують, що Вітренко призначений на посаду голови НАК без статусу виконуючого обов'язки.
Інформація про те, що Вітренко призначений повноцінним головою Нафтогазу, з'явилася вже і на сайті уряду.
Сам Коболєв після повідомлень про рішення уряду його звільнити заявив, що дізнався про це з новин. Він запевнив, що жодних заяв про звільнення не писав.
Тимчасовим виконуючим обов'язки міністра енергетики став заступник міністра енергетики Юрій Бойко.
Призначення Вітренко
- Рада кілька разів намагалася призначити Вітренка на посаду голови Міненерго – однак він так і залишився лише виконуючим обов'язки.
- Зокрема, 28 січня Рада знову провалила призначення Вітренко на посаду першого віце-прем'єра і міністра енергетики.
- 2 лютого з'явилася інформація, що в Офісі президента обговорюють можливе третє висунення Вітренка. Але ця інформація не підтвердилася.
- На початку квітня з'явилася інформація, що Вітренка зібралися відправити у відставку з поста міністра енергетики. 8 квітня Вітренко прокоментував чутки про свою відставку.
- Згідно з декларацією про доходи, на посаді в.о. міністра енергетики Вітренко з грудня минулого року отримав зарплату в 15 800 грн. Натомість на посаді виконавчого директора Нафтогазу його середня заробітна плата становила близько 43,8 млн грн на місяць - або майже 2 мільйони гривень на день.