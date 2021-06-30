Стала відома доля хлопця з триколором, який прийшов на трибуни українських фанів на Євро-2020

На матч Україна - Швеція прийшов чоловік з триколором і в шапці з радянською символікою. Пізніше він потрапив на камери без прапора і в порваній футболці.
У вівторок, 29 червня, на трибуні українських уболівальників на стадіоні в Глазго в рамках чемпіонату Євро-2020 помітили чоловіка з російським прапором та в шапці із забороненою в Україні комуністичною символікою. Фото, на якому він обіймається з українським фанатом, облетіло всі соцмережі. Однак, пізніше з'ясувалося, що все закінчилося не дуже райдужно.
Знімки росіянина до і після опублікували в Twitter. На наступних кадрах видно, що чоловік стоїть вже без триколора на плечах, його футболка порвана, а сам він тримається рукою за обличчя.
"Судячи з фоток, нічого хорошого для хлопця з російським прапором. Здається, російсько-українська дружба все ж таки відкладається на невизначений термін", - йдеться в повідомленні Ofnews.
Україна пройшла в 1/4 фіналу на Євро-2020 - про що раніше писав Главред:
- 29 червня в Глазго пройшов матч Україна - Швеція в рамках Євро-2020.
- Збірна України з футболу вперше в історії пробилася до чвертьфіналу чемпіонату Європи. Команда Андрія Шевченка на останніх хвилинах додаткового часу вирвала перемогу над Швецією з рахунком 2:1. За "жовто-синіх" відзначилися Олександр Зінченко та Артем Довбик.
- В 1/4 фіналу чемпіонату Європи з футболу українські футболісти зустрінуться з командою Англії, яка напередодні на стадіоні Уемблі здолала Німеччину (2:0). Матч Україна - Англія відбудеться в суботу, 3 липня. Початок о 22:00.
- Президент України Володимир Зеленський привітав збірну України з історичною перемогою в матчі зі шведами, а головний тренер збірної України Андрій Шевченко поділився своїми емоціями і планом на гру.
- Посол Швеції в Україні Тобіас Тіберг привітав українських футболістів з перемогою в 1/8 фіналу на Євро-2020. Дипломат прокоментував перемогу "жовто-синіх" українським патріотичним слоганом -" Слава Україні, героям слава!".
Автор: Анна Багрій