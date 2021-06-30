Стала відома доля хлопця з триколором, який прийшов на трибуни українських фанів на Євро-2020

Вболівальник прийшов на матч Україна - Швеція з російським триколором і в шапці з радянською символікою / twitter.com/okolofnews

У вівторок, 29 червня, на трибуні українських уболівальників на стадіоні в Глазго в рамках чемпіонату Євро-2020 помітили чоловіка з російським прапором та в шапці із забороненою в Україні комуністичною символікою. Фото, на якому він обіймається з українським фанатом, облетіло всі соцмережі. Однак, пізніше з'ясувалося, що все закінчилося не дуже райдужно.

Знімки росіянина до і після опублікували в Twitter. На наступних кадрах видно, що чоловік стоїть вже без триколора на плечах, його футболка порвана, а сам він тримається рукою за обличчя.

"Судячи з фоток, нічого хорошого для хлопця з російським прапором. Здається, російсько-українська дружба все ж таки відкладається на невизначений термін", - йдеться в повідомленні Ofnews.

twitter.com/okolofnews/status

twitter.com/okolofnews/status

Україна пройшла в 1/4 фіналу на Євро-2020 - про що раніше писав Главред: