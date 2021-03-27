Стали відомі імена двох загиблих під Шумами бійців ЗСУ

Всього в результаті обстрілу бойовиками позицій ЗСУ під селищем Шуми на Донбасі 26 березня нинішнього року загинули чотири бійці української армії.
Стали відомі імена ще двох українських бійців, які загинули в результаті обстрілу бойовиками позицій ЗСУ в п'ятницю, 26 березня, поблизу населеного пункту шуми Донецької області у зоні військового конфлікту на Донбасі. Як повідомляти керівник Спілки ветеранів АТО Калуського району Олександр Соколовський, загинув 47-річний боєць 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Сергій Барнич.
До того, як піти на війну, він постійно проживав у місті Калуш (Івано-Франківської області)
Пізніше в Дубровицькій міськраді (Рівненська область) повідомили, що внаслідок обстрілу під Шумами загинув 27-річний військовослужбовець Максим Абрамович.
"Дубровицька громада з великим болем сприйняла сумну звістку: на Сході загинув боєць з Дубровиці Максим Абрамович 1994 року народження, розумний, щирий, відповідальний, небайдужий, Патріот України", – заявили чиновники.
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Нагадаємо, раніше повідомлялося:
- Російські незаконні збройні формування 26 березня обстріляли позиції ООС на Донбасі поблизу шумів. В результаті ворожого вогню загинули 4 українських військових.
- Радник делегації України в ТКГ по Донбасу Олексій Арестович заявив, що Київ у зв'язку з ситуацією має намір ініціювати позачергове засідання групи з безпеки. Переговори планують провести 27 березня. Очікується відповідь російської сторони.
- Президент України Володимир Зеленський приніс співчуття у зв'язку із загибеллю українських військових. Очільник держави закликав усіх лідерів країн нормандської четвірки докласти максимальних зусиль для того, щоб на Донбасі був повністю збережений режим припинення вогню.