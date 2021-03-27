Стали відомі імена двох загиблих під Шумами бійців ЗСУ

Боєць ЗСУ / Штаб ООС

Стали відомі імена ще двох українських бійців, які загинули в результаті обстрілу бойовиками позицій ЗСУ в п'ятницю, 26 березня, поблизу населеного пункту шуми Донецької області у зоні військового конфлікту на Донбасі. Як повідомляти керівник Спілки ветеранів АТО Калуського району Олександр Соколовський, загинув 47-річний боєць 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Сергій Барнич.

До того, як піти на війну, він постійно проживав у місті Калуш (Івано-Франківської області)

Сергій Барнич / Facebook / Олександр Соколовський

Пізніше в Дубровицькій міськраді (Рівненська область) повідомили, що внаслідок обстрілу під Шумами загинув 27-річний військовослужбовець Максим Абрамович.

"Дубровицька громада з великим болем сприйняла сумну звістку: на Сході загинув боєць з Дубровиці Максим Абрамович 1994 року народження, розумний, щирий, відповідальний, небайдужий, Патріот України", – заявили чиновники.

Максим Абрамович / Рівненська міськрада

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