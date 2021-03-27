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Стали відомі імена двох загиблих під Шумами бійців ЗСУ

27 березня 2021, 17:04

Всього в результаті обстрілу бойовиками позицій ЗСУ під селищем Шуми на Донбасі 26 березня нинішнього року загинули чотири бійці української армії.

ВСУ
Боєць ЗСУ / Штаб ООС

Стали відомі імена ще двох українських бійців, які загинули в результаті обстрілу бойовиками позицій ЗСУ в п'ятницю, 26 березня, поблизу населеного пункту шуми Донецької області у зоні військового конфлікту на Донбасі. Як повідомляти керівник Спілки ветеранів АТО Калуського району Олександр Соколовський, загинув 47-річний боєць 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Сергій Барнич.

До того, як піти на війну, він постійно проживав у місті Калуш (Івано-Франківської області)

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Сергій Барнич / Facebook / Олександр Соколовський

Пізніше в Дубровицькій міськраді (Рівненська область) повідомили, що внаслідок обстрілу під Шумами загинув 27-річний військовослужбовець Максим Абрамович.

"Дубровицька громада з великим болем сприйняла сумну звістку: на Сході загинув боєць з Дубровиці Максим Абрамович 1994 року народження, розумний, щирий, відповідальний, небайдужий, Патріот України", – заявили чиновники.

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Максим Абрамович / Рівненська міськрада

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Нагадаємо, раніше повідомлялося:

  • Російські незаконні збройні формування 26 березня обстріляли позиції ООС на Донбасі поблизу шумів. В результаті ворожого вогню загинули 4 українських військових.
  • Радник делегації України в ТКГ по Донбасу Олексій Арестович заявив, що Київ у зв'язку з ситуацією має намір ініціювати позачергове засідання групи з безпеки. Переговори планують провести 27 березня. Очікується відповідь російської сторони.
  • Президент України Володимир Зеленський приніс співчуття у зв'язку із загибеллю українських військових. Очільник держави закликав усіх лідерів країн нормандської четвірки докласти максимальних зусиль для того, щоб на Донбасі був повністю збережений режим припинення вогню.
обстріли ЗСУ війна на Донбасі новини України
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