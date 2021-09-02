В Україні додасться камер відеофіксації порушень ПДР: де вони запрацюють вже завтра

Кількість камер додасться / auto.ria.com

Україна встановлює все більше камер відеофіксації порушень ПДР. Вже в п'ятницю, 3 вересня, на дорогах ще трьох областей і чотирьох міст запрацюють "приховані камери", які контролюватимуть дотримання водіями вимог ПДР в автоматичному режимі.

Як повідомляє Нацполіція, камери запрацюють у Вінницькій, Львівській, Чернігівській областях. Також вони з'являться в Полтаві, Миколаєві, Харкові та Хусті.

Де запрацюють нові камери фіксації порушень ПДР:

Вінницька область (буде встановлено 5 приладів контролю"КАСКАД")

на 294 км + 619 автодороги М-21 прилад спрямований у напрямку Вінниці (обмеження швидкості 50 км/год)

на 294 км + 567 автодороги М-21 прилад спрямований у напрямку Житомира (обмеження швидкості 50 км/год)

на 371 км + 527 автодороги М-30 прилад спрямований у напрямку. Хмельницький (обмеження швидкості 50 км/год)

на 404 км + 377 автодороги М-30 прилад спрямований у напрямку Вінниці (обмеження швидкості 50 км/год)

на 404 км + 640 автодороги М-30 прилад спрямований у напрямку Умані (обмеження швидкості 50 км / год)

Львівська область (1 прилад контролю"КАСКАД")

на 685 км + 309 автодороги М-06 прилад спрямований у напрямку с. Долинівка (обмеження швидкості 50 км / год)

Чернігівська область (4 прилади контролю"КАСКАД")

на 60 км + 426 автодороги Н-07 прилад спрямований у напрямку Києва (обмеження швидкості 50 км / год)

на 6 км + 414 автодороги М-01-02 пристрій направлено в напрямку Києва (обмеження швидкості 50 км / год)

на 43 км + 993 автодороги М-02 прилад спрямований у напрямку Чернігова (обмеження швидкості 50 км / год)

на 125 км + 385 автодороги М-02 прилад спрямований у напрямку с. Бобрик (обмеження швидкості 50 км / год)

Полтава (3 прилади контролю "КАСКАД")

вул. Європейська, 155 прилад спрямований у напрямку вул. Автобазівська (обмеження швидкості 50 км / год)

вул. Світанкова, 14 прилад спрямований у напрямку вул. Юрія Тимошенко (обмеження швидкості 50 км / год)

вул. Маршала Бірюзова, 32 прилад спрямований у напрямку вул. Героїв-пожежників (обмеження швидкості 50 км / год)

Миколаїв (2 прилади контролю"КАСКАД")

просп. Героїв України, 20 прилад спрямований у напрямку Київського шосе (обмеження швидкості 50 км/год)

просп. Богоявленський, 125 прилад спрямований у напрямку вул. Старокрепостная (обмеження швидкості 50 км/год)

Харків (3 прилади контролю"КАСКАД")

просп. Науки, 12, прилад спрямований у напрямку просп. Незалежності (обмеження швидкості 50 км/год)

вул. Полтавський Шлях, 62-Б, прилад спрямований у напрямку вул. Євгена Котляра (обмеження швидкості 50 км / год)

Білгородське шосе, 2, прилад спрямований в напрямку вул. Дерев'янка (обмеження швидкості 50 км/год)

Хуст (3 прилади контролю"КАСКАД")

вул. Львівська, 157, прилад спрямований у напрямку вул. 9 травня (обмеження швидкості 50 км/год)

вул. Івана Франка, 165, прилад спрямований у напрямку центру міста (обмеження швидкості 50 км / год)

вул. Волошина, 81, прилад спрямований у напрямку центру міста (обмеження швидкості 50 км / год)

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Нагадаємо, в Україні в автоматичному режимі фіксують правопорушення 97 камер у Житомирі, Запоріжжі, Києві, Кропивницькому, Кривому Розі, Львові, Мелітополі, Харкові, Черкасах, Чернігові. А також у Волинській, Житомирській, Кіровоградській, Київській, Львівській, Миколаївській, Чернігівській, Одеській, Полтавській областях.