Стали відомі нові подробиці смерті українського посла Бешти в Таїланді

Андрій Бешта / Facebook / ukr.embassy.thailand/

З'явилися нові подробиці смерті колишнього надзвичайного і повноважного посла України в Королівстві Таїланд, а також в Лаосі і М'янмі (за сумісництвом) Андрія Бешти, який помер напередодні вночі.

За попередньою версією Бешта помер від серцевого нападу, пише видання Bangkok Post з посиланням на слова губернатора провінції Сатун Еккарата Лисена і місцеву поліцію.

За словами губернатора, попереднє розтин в лікарні Сатуна на материку "показало, що він помер від серцевого нападу".

У повідомленні наголошується, що мазок на коронавірус в лікарні виявився негативним.

"Ми на 100% виключили, що він помер від COVID", - сказав Єккарат, коментуючи смерть українського дипломата.

Смерть Андрія Бешти: