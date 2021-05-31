Стали відомі нові подробиці смерті українського посла Бешти в Таїланді

Медики провели тест на коронавірус.
З'явилися нові подробиці смерті колишнього надзвичайного і повноважного посла України в Королівстві Таїланд, а також в Лаосі і М'янмі (за сумісництвом) Андрія Бешти, який помер напередодні вночі.
За попередньою версією Бешта помер від серцевого нападу, пише видання Bangkok Post з посиланням на слова губернатора провінції Сатун Еккарата Лисена і місцеву поліцію.
За словами губернатора, попереднє розтин в лікарні Сатуна на материку "показало, що він помер від серцевого нападу".
У повідомленні наголошується, що мазок на коронавірус в лікарні виявився негативним.
"Ми на 100% виключили, що він помер від COVID", - сказав Єккарат, коментуючи смерть українського дипломата.
Смерть Андрія Бешти:
- У ніч на 30 травня в Таїланді помер посол України Андрій Бешта. З 2017 року він був також послом України в Лаосі та М'янмі за сумісництвом.
- Бешта був звільнений з посади посла в квітні і вже готувався до повернення в Україну з Таїланду. Екс-посол був одружений, у нього залишилося троє дітей.
- За даними поліції Таїланду, ознак насильницької смерті посла України в Таїланді Андрія Бешти не виявлено.
- Повідомляється, що Андрія Бешту знайшли мертвим близько 5:30 ранку 30 травня в його готельному номері на острові Ко-Ліпе.
- Син дипломата Остап розповів слідчим, що його батько почував себе добре перед тим, як лягти спати 29 травня близько 23:00 за місцевим часом. Однак, за його словами, він прокинувся о 4:30 ранку через блювоту, а потім втратив свідомість.
- Поліція припускає, що, можливо, смерть посла настала в результаті серцевої недостатності.
Автор: Олексій Тичина