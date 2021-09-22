Стали відомі подробиці про стан водія Сергія Шефіра

Автомобіль Шефіра / Главред

Керівник Київської обласної прокуратури Олексій Хоменко розкрив подробиці про стан водія першого помічника президента України Сергія Шефіра, який отримав кілька поранень через обстріл автомобіля.

За словами Хоменка, зараз ще поки відбувається огляд місця події і йдуть першочергові слідчі дії.

При цьому він заявив, що загрози життю водієві Сергія Шефіра, який був поранений, немає.

"В автомобіль з посадки було здійснено близько 18 пострілів, відповідно до огляду, з автоматичної зброї. Сам Сергій Шефір не постраждав, але поранення отримав його водій. Зараз, за словами медичних працівників, його життю нічого не загрожує. Кримінальне провадження розслідується за частиною 2 статті 115 КК України", - заявив керівник Київської обласної прокуратури Олексій Хоменко на місці події.

При цьому він заявив, що водій самостійно доїхав до місця паркування і поставив автомобіль, звідки була викликана "швидка допомога".

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Раніше повідомляли, що водій в реанімації у важкому стані. За попередніми даними, у водія Сергія Шефіра потрапило три кулі.

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Версії замаху на Шефіра

Правоохоронці розглядають три версії замаху на життя першого помічника президента України Володимира Зеленського. Це пов'язують з його держстатусом і причетністю іноземних спецслужб.

"Три основні версії, які розглядає Нацполіція: це - зв'язок з державною діяльністю потерпілого, з метою тиску на вище керівництво держави, і - з метою дестабілізації політичної ситуації в нашій державі, в тому числі розглядається версія за участю спецслужб іноземних держав", - розповіли в поліції.

Замах на Сергія Шефіра

У середу вранці, 22 вересня, неподалік від села Лісники в Києво-Святошинському районі Київської області стався замах на першого помічника президента України Сергія Шефіра.

В результаті інциденту постраждав водій чиновника, який отримав важке поранення. З Сергієм Шефіром все гаразд.

У МВС заявили, що інцидент трапився близько 10 години ранку. Під час обстрілу у бік автомобіля Шефіра потрапило більше десяти куль. Правоохоронці оголосили спецоперацію, спрямовану на пошук злочинців.

Голова фракції Слуга народу Давид Арахамія сказав, що Шефір знаходиться в шоковому стані. Як вважає сам Шефір, злочинці збиралися стріляти саме в нього, але могли не побачити, що за кермом – водій.