Сталін, Бандера і Хмельницький: українці назвали топ-10 ідеальних політиків

Перша десятка обраних українцями історичних особистостей, які, на їхню думку, найближче до образу ідеального політика, виглядає дуже незвично.
Гетьман українського козацтва Богдан Хмельницький, поет і художник Тарас Шевченко, радянський диктатор Йосип Сталін, лідер ОУН-УПА Степан Бандера і німецький канцлер Ангела Меркель потрапили в топ-10 особистостей, яких українці вважають близькими до образу ідеального політика. Про це свідчать результати опитування Дослідницького агентства Fama.
Перша десятка обраних українцями історичних особистостей виглядає саме так:
- Богдан Хмельницький
- Тарас Шевченко
- В'ячеслав Чорновіл
- Михайло Грушевський
- Йосип Сталін
- Ангела Меркель
- Петро I
- Іван Мазепа
- Ярослав Мудрий
- Степан Бандера
Крім того, в українців з'ясовували, які сучасні політики найсильніше відповідають описаним ідеальним образам. У цей топ увійшли:
- Петро Порошенко
- Володимир Зеленський
- Юрій Бойко
- Юлія Тимошенко
- Ігор Смешко
- Віктор Медведчук
- Володимир Гройсман
- Олег Ляшко
Опитування проходило в період з 3 по 9 лютого нинішнього року методом face-to-face (інтерв'ю віч-на-віч). Всього було опитано дві тисячі громадян України старше 18 років.
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Нагадаємо, раніше повідомлялося:
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