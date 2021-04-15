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Сталін, Бандера і Хмельницький: українці назвали топ-10 ідеальних політиків

15 квітня 2021, 20:28

Перша десятка обраних українцями історичних особистостей, які, на їхню думку, найближче до образу ідеального політика, виглядає дуже незвично.

Сталін, Бандера
Степан Бандера і Йосип Сталін, / Puer

Гетьман українського козацтва Богдан Хмельницький, поет і художник Тарас Шевченко, радянський диктатор Йосип Сталін, лідер ОУН-УПА Степан Бандера і німецький канцлер Ангела Меркель потрапили в топ-10 особистостей, яких українці вважають близькими до образу ідеального політика. Про це свідчать результати опитування Дослідницького агентства Fama.

Перша десятка обраних українцями історичних особистостей виглядає саме так:

  • Богдан Хмельницький
  • Тарас Шевченко
  • В'ячеслав Чорновіл
  • Михайло Грушевський
  • Йосип Сталін
  • Ангела Меркель
  • Петро I
  • Іван Мазепа
  • Ярослав Мудрий
  • Степан Бандера
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Крім того, в українців з'ясовували, які сучасні політики найсильніше відповідають описаним ідеальним образам. У цей топ увійшли:

  • Петро Порошенко
  • Володимир Зеленський
  • Юрій Бойко
  • Юлія Тимошенко
  • Ігор Смешко
  • Віктор Медведчук
  • Володимир Гройсман
  • Олег Ляшко

Опитування проходило в період з 3 по 9 лютого нинішнього року методом face-to-face (інтерв'ю віч-на-віч). Всього було опитано дві тисячі громадян України старше 18 років.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося:

  • Російська компанія Boobs Dev спеціалізується на виданні незвичайних ігор. У сервісі цифрової дистрибуції Steam відбувся реліз еротичної гри під назвою Sex with Stalin.
  • Це симулятор, в якому можна поспілкуватися з диктатором, познущатися з нього або віддатися плотським утіхам.
  • Гра була доступна для покупки в російському сегменті Steam за символічну суму в 90 рублів.

Ангела Меркель Йосип Сталін Богдан Хмельницький Степан Бандера
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