Сталін, Бандера і Хмельницький: українці назвали топ-10 ідеальних політиків

Степан Бандера і Йосип Сталін, / Puer

Гетьман українського козацтва Богдан Хмельницький, поет і художник Тарас Шевченко, радянський диктатор Йосип Сталін, лідер ОУН-УПА Степан Бандера і німецький канцлер Ангела Меркель потрапили в топ-10 особистостей, яких українці вважають близькими до образу ідеального політика. Про це свідчать результати опитування Дослідницького агентства Fama.

Перша десятка обраних українцями історичних особистостей виглядає саме так:

Богдан Хмельницький

Тарас Шевченко

В'ячеслав Чорновіл

Михайло Грушевський

Йосип Сталін

Ангела Меркель

Петро I

Іван Мазепа

Ярослав Мудрий

Степан Бандера

Крім того, в українців з'ясовували, які сучасні політики найсильніше відповідають описаним ідеальним образам. У цей топ увійшли:

Петро Порошенко

Володимир Зеленський

Юрій Бойко

Юлія Тимошенко

Ігор Смешко

Віктор Медведчук

Володимир Гройсман

Олег Ляшко

Опитування проходило в період з 3 по 9 лютого нинішнього року методом face-to-face (інтерв'ю віч-на-віч). Всього було опитано дві тисячі громадян України старше 18 років.

читайте такожПутін у новорічному зверненні повторив трюк Сталіна

Нагадаємо, раніше повідомлялося: