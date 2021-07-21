Стало відомо, що буде з пенсією неофіційно працевлаштованих українців

В Україні велика кількість нелегально працевлаштованих громадян / pixabay.com

На сьогоднішній день в Україні налічується близько 3,3 мільйона неформально зайнятих працівників. Уряд стверджує, що вони підуть на пенсію пізніше тих, хто працевлаштований офіційно.

Влада прогнозує, що пів мільйона зараз неофіційно працевлаштованих громадян вийдуть на пенсію на 1-5 років пізніше своїх однолітків. А все тому, що їм буде не вистачати необхідного страхового стажу.

Про це розповіла Міністр соціальної політики Марина Лазебна в рамках Форуму "Україна. 30".

За її словами, крім 3,3 млн неформально зайнятих працівників, ще 6,3 млн осіб з різних причин не є робочою силою - це студенти і пенсіонери. 2,3 млн осіб зайняті "домашніми обов'язками" і фактично не беруть участь у ринку праці. Цікаво, що 2 млн з цього числа - жінки.

"Неформальна зайнятість створює для таких громадян своєрідну пастку. Їм може не вистачити страхового стажу, вимоги щодо якого були встановлені в 2017 році, для своєчасного виходу на пенсію", - підкреслила міністр.

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За прогнозами міністра, якщо ситуація з офіційною зайнятістю не зміниться, то, згідно з даними Світового банку, до 20% українських пенсіонерів старше 65 років в майбутньому не зможуть вийти на страхову пенсію і держава буде змушена надати їм окрему соцдопомогу.

"Це посилює нерівність у суспільстві і створює ризики бідності серед людей похилого віку. Особливо це стосується жінок, які, як правило, отримують нижчу зарплату, але при цьому мають більшу тривалість життя в порівнянні з чоловіками", - підсумувала Лазебна.

Нагадаємо, впровадження електронних трудових книжок провокує зміни в оформленні пенсій. Тепер, в рамках діджиталізації і паперового обороту, українцям призначатимуть дані виплати в автоматичному режимі і потреба відвідування Пенсійного фонду зникне сама по собі.

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