Стало відомо, ким була українка, що зірвалася зі скелі Іспанії через селфі

Євгенія Пилипець загинула в Іспанії / ТСН

26-річною українкою яка роблячи селфі на балконі Середземномор'я в іспанському місті Бенідорм, зірвалася зі скелі і загинула, виявилася кастинг-директор Київської кінокомпанії "Мамахохотала". Це - Євгенія Пилипець.

Як йдеться в сюжеті ТСН, дівчина любила подорожувати і часто публікувала фото, на яких поставала в якості туристки.

"Живу на знімальних майданчиках", - описала себе Євгенія в соцмережах.

Відзначається, що на відпочинок в Іспанію Пилипець полетіла з подругою. Місцева поліція стверджує, що вона перелізла через паркан, щоб зробити селфі. Але не змогла втриматися і зірвалася зі скелі.

Рідні дівчата вже в Іспанії. Вони прибули в країну за тілом Євгенії. Хоча невідомо, скільки часу займе ця процедура. Поки про трагедію вони говорити не в силі.

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Нагадаємо, сьогодні у Мережі з'явилося відео порятунку Євгенії. Вона гойдалася на хвилях без свідомості, а рятувальник все ніяк не міг підібратися до тіла через сильні хвилі.

Трагедія з українкою в Іспанії

26-річна туристка з України впала у прірву, роблячи селфі на "балконі Середземномор'я" - популярної серед туристів пам'ятки в іспанському місті Бенідорм.

Інцидент стався 14 вересня. Туристка була на оглядовому майданчику в іспанському місті Бенідорм і раптово зірвалася в море з висоти близько 30 метрів.

"Громадянка була госпіталізована, але від отриманих множинних травм згодом померла в лікарні. Генеральне консульство України в Барселоні надає необхідну консульську допомогу рідним загиблої", - розповіли в МЗС.

За словами очевидців, дівчина піднялася на перила, але в якийсь момент втратила рівновагу, зірвалася і впала з обриву, вдарившись об каміння в море.