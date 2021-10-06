Стало відомо, коли у українців з ID-паспортами перестануть вимагати довідку про реєстрацію

ID-карта і прописка / УНІАН

Ключова претензія українців до ID-карток, що на додаток до неї вимагають "прописку", довідку про реєстрацію. Як розповів в інтерв'ю для Главреда керівник з розвитку електронних послуг в Мінцифрі Мстислав Банік, незабаром ця система буде спрощена і може бути врегульована.

"Є купа нормативної бази, яка регулює таке використання - зараз готується до другого читання законопроект, який активно пропрацював комітет з цифрової трансформації і ми також підключилися до його розробки - він спростить процедуру реєстрації як процедуру і прибере штамп в паперовому паспорті і виписку з реєстру, який ми носимо з собою. Першоджерелом і єдиним реєстром за пропискою буде реєстр ДМС і, якщо говорити про Дію, то там і в ID-карті і в закордонному паспорті буде доступне місце реєстрації і це саме та прописка, яку більше не потрібно буде носити з собою", - сказав Банік.

За його словами, після прийняття закону в українців не вимагатимуть довідку про реєстрацію.

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"Якщо говорити простою мовою, то якщо людина йде з паперовим паспортом або з ID-карткою, у неї після прийняття закону не будуть мати права просити цю копію. Відповідний державний орган, якому потрібно дізнатися місце реєстрації, повинен звернутися в електронній формі до ДМС та отримати інформацію. Це нескладний сервіс, тому ніяких проблем не буде. Якщо ж ми говоримо про використання цифрових документів, то у нас інформація про місце реєстрації, яка є в паспорті - це вже інформація з ДМС. І коли, наприклад, банк або ЦНАП запитує копію паспорта, там вже міститься інформація про прописку і вона вже є актуальною", - додав він.

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Читайте повну версію інтерв'ю Главреду з Мстиславом Баніком.

Як раніше повідомляли, у додатку "Дія" українцям стануть доступними внутрішні Сovid-сертифікати двох типів - "жовтий" і "зелений". Над їх розробкою зараз працюють Мінцифри, МОЗ і НСЗУ. Так званий "жовтий" сертифікат матиме інформацію про перше щеплення, а "зелений" – про повний курс.