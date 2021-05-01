Стало відомо про плани Укрзалізниці підвищити ціни на квитки

Укрзалізниця запланувала підвищувати ціни на проїзд у поїздах на 2% щомісяця.
Міністерство інфраструктури України опублікувало наказ N561/36183, згідно з яким державне підприємство Укрзалізниця повинно підвищити вартість проїзду на поїздах на 16%. Фактично ціни на квитки зростатимуть на 2% щомісяця.
Наказ Мінінфраструктури "Про затвердження змін до тарифів на перевезення пасажирів, багажу та вантажного багажу залізничним транспортом у внутрішньому сполученні" опубліковано на порталі Ліга Закон.
"До визначеної у попередньому періоді, вартості проїзду пасажирів у загальних, плацкартних, купейних вагонах з 4-місними купе та м'яких вагонах з 2-місними купе (далі - СВ) поїздів внутрішнього сполучення відповідно до розділу II цих тарифів щомісяця, починаючи з 01 травня 2021 року по 31 грудня 2021 року включно, застосовується коефіцієнт індексації 1,02", - зазначено в документі, який набрав чинності 28 квітня.
Таким чином, враховуючи той факт, що, якщо, наприклад, наразі найдешевше буде поїхати на поїзді до Одеси з Києва за 144 гривні, то після підвищення ціни на 16%, вартість квитка складе вже 167 гривень.
У випадку з квитками класу Люкс різниця стає більш суттєвою. Якщо наразі квиток коштує 1660 гривень, то наприкінці 2021 року, з урахуванням передбаченої динаміки зростання цін, його вартість складе 1925 гривень.
Довідка
- Укрзалізниця - державне підприємство України. Є акціонерним товариством з 2018 року. Основна сфера діяльності ДП - залізничні перевезення. УЗ - фактично монополіст у сфері залізничних перевезень на території української держави.
- Укрзалізниця займає 6-е місце у Європі і 12-е місце в світі виходячи з сукупної довжини шляхів. Протяжність головних ділянок, які знаходяться у використанні, - 22,3 тисячі кілометрів.